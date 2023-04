Vendsyssel matchede kommende superligahold

HJØRRING:Kun en sejr i 2. påskedags hjemmekamp mod Vejle kunne tænde et lille håb om et comeback til topstriden i landets næstbedste fodboldrække hos Vendsyssel FF. Derfor var glæden over 0-0 mod det formentlig kommende superligahold også særdeles behersket.

Begge mandskaber var tamme i offensiven, og derfor var det ikke overraskende, at kampen endte uden mål.

Vendsyssel FF - Vejle 0-0 Fodbold, Oprykningsspil, NordicBet Ligaen (1. division)

Advarsler: Rune Frantsen, VFF (15.), Azer Busuladzic, VB (38.), Vladimir Arsic, VB (40.), Stefan Velkov, VB (51.), Marius Elvius, VB (70.), Tiémoko Konaté, VFF (73.), Oliver Provstgaard, VB (88.)

Opstilling, Vendsyssel (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup (Terence Baya, 59.) - Carl Lange, Simon Okosun, Zander Hyltoft (Anton Søjberg, 90.) - Lucas Jensen (Lasse Steffensen, 75.), Wessam Abou Ali, Oscar Buch (Tiémoko Konaté, 59.)

Dommer: Jacob Rasmussen

Tilskuere: 1105 VIS MERE

- Jeg synes faktisk, at vi var det bedste hold. Vi havde bolden mest og skabte også flest muligheder, men vi manglede lige det sidste i at gå gjort chancerne store nok. Derfor står vi lidt tilbage med en lunken følelse, siger forsvarsstyrmanden Mads Greve.

Det ene point placerer fortsat Vendsyssel FF på sjette- og sidstepladsen i oprykningsspillet, og de har 12 point op til Hvidovre på den andenplads, der udløser oprykning til Superligaen.

- Vi har sat nogle solide præstationer sammen på seneste, hvor vi har været ganske gode på bolden. Det er det niveau, der skal til, hvis vi skal indhente dem foran os. Der er stadig otte kampe tilbage, så vi holder ikke op med at tro på det, forsikrer Mads Greve.

De helt store chancer lod vente på sig i første halvleg i Hjørring, hvor gæsterne kæmpede med at finde takten. Vendsyssel spillede bedst og havde overtaget i spillet, der ofte foregik midt på banen.

Trods vaklende spil havde Vejle en stor dobbeltchance efter en halv time, men tættere på at score kom de aldrig.

En barsk vind, der ofte gjorde bolden uforudsigelig i luften, ødelagde rytmen i spillet efter pausen, hvor Vendsyssel igen havde bolden mest. Hjemmeholdet formåede dog aldrig at sende et skud inden for målrammen i anden halvleg, mens Vejle-offensiven fortsat var uskarp, når det gjaldt.

I slutfasen fik Vendsyssels Wessam Abou Ali en fri flugtmulighed ved bagerste stolpe, men topscoreren ramte slet ikke bolden. Efterfølgende faldt indskiftede Lasse Steffensen til jorden, efter at han mente, han blev ramt bagfra af en faldende Vejle-spiller, men dommerens fløjte forblev tavs.

- Jeg tror, at vi havde en god sag der, og vi blev også snydt for et straffespark i Helsingør, så de marginaler må godt snart begynde at gå vores vej, konstaterer Mads Greve.