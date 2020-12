Vendsyssel med stor overraskelse: Første sejr i 73 dage

FODBOLD:Vendsyssel FF havde ikke sunget sejrssang i 73 dage, da de søndag dukkede op på Nord Energi Arena til en hjemmekamp mod oprykningskandidaterne fra Silkeborg.

Og det var vel også kun de helt store optimister, der havde regnet med, at sangstemmerne skulle klargøres efter det opgør - men efter en fremragende fight og to gode scoringer, så var 2-1-sejren og de tre point en realitet. Og så blev der ellers sunget højt i Hjørring.

Forud var gået en kamp, hvor det fra start klart lignede, at holdet skulle rende ind i det femte nederlag på stribe.

Silkeborg var farlige i kampens første 25 minutter og så ud til at kunne spille sig til en god afslutning i hvert eneste angreb, og Alexander Lind bragte holdet i front efter et kvarter, da han smukt headede et glimrende indlæg fra Anders Klynge på tværs af Kevin Ray Mendozas løberetning i målet.

Men Vendsyssel havde en aura af vilje over sig denne søndag. Presspillet sad bedre end i resten af efteråret, og langsomt spillede VFF sig ind i kampen.

Udligningen faldt på en efterhånden kendt kombination, da Jakob Hjorth kom først på et hjørnespark fra Mikkel Wohlgemuth, og han pandede bolden i nettet.

Vendsyssel fortsatte presset og havde flere halve tilbud i halvlegens sidste minutter, men holdene gik til pausen med 1-1.

Vendsyssel fortsatte dog de gode takter efter pausen, og bare fem minutter inde i anden halvleg gav det resultat. Timeoko Konaté erobrede bolden højt i banen og fik den med ind i feltet, hvor han blev omringet af tre SIF-forsvarere. Han bevarede dog flot overblikket og lagde bolden tilbage til Mikkel Agger, der resolut huggede på kassen. Oscar Hedwall parerede flot, men returen endte lige i højreskøjten hos Zander Hyltoft, der hurtigt sendte en halvflugter mod mål og utageligt over i det modsatte hjørne.

MIdtbanespillerens første mål siden skiftet fra Jammerbugt FC.

Silkeborg pressede hårdt på i resten af kampen og bølge efter bølge gik ned mod VFF-målet, men fremragende duelspil og fight fra hele defensiven gjorde, at holdet kunne stå imod og sikre sig tre ekstremt vigtige point i bundstriden.

Tættest på var Anders Hagelskjær, der, netop som uret passerede 90 minutter, hamrede en løs bold på stolpen efter et hurtigt taget hjørnespark.

Den tiltrængte sejr kommer inden en hård uge, hvor holdet allerede onsdag møder Esbjerg og søndag gæster lokalrivalerne fra Hobro.

Vendsyssel er stadig næstsidst i 1. division, men er nu á point med Kolding og har en kamp i hånden.