Vendsyssel melder afbud til Final 4

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) har søndag officielt meldt afbud til Final 4, som spilles i Brøndby 19.-20. juni, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Beslutningen blev truffet definitivt efter et virtuelt møde lørdag eftermiddag, hvor Badminton Danmark og Final 4-klubberne drøftede situationen.

- Vi havde et fint møde, men det understregede, at Badminton Danmark tænker mere på forpligtelser over for sponsorer, TV2 Sport, medlemmer og fans end spillernes sundhed og det sportslige niveau i Final 4, siger VEB’s formand, Jan R. Jensen.

På mødet sagde forbundet ifølge Vendsyssel Elite Badmonton blandt andet, at ”ingen kender situationen om to uger”. En formulering, som ifølge VEB bør føre til en aflysning af Final 4. Badminton Danmark vælger derimod at håbe på det bedste.

- Vi vil helt vildt gerne vinde DM-guld, men vi vil ikke spille hasard med spillernes helbred. COVID-19 er langt fra et afsluttet kapitel , og samtaler med spillerne lørdag aften og søndag formiddag har overbevist os om, at et afbud er den eneste rigtige beslutning, siger næstformand Jacob Høyer Filt Juhl.

VEB har tre doublespillere fra Holland, som lige nu kun har tre træningspas om ugen. Normalt træner de to gange om dage. Træningen foregår 1 til 1. Først mandag 22. juni må der igen trænes double i Holland.

- Det vil sige, at de skal spille deres første double i over tre måneder til Final 4. Det vil vi ikke byde vores spillere og tv-seere. Vi må heller ikke hente dem til Danmark eksempelvis et par uger før Final 4. Det tillader det hollandske forbund ikke, forklarer VEB-træner Allan Kolbro Nielsen.

Situationen i Holland i dag er, at maksimalt tre personer må være samlet, og man må for eksempel kun køre i bil med sin familie. Det anbefales også, at spillerne går i 14 dages karantæne, når de vender hjem fra Danmark – og dermed igen sættes tilbage i deres forberedelser frem mod OL næste år.

- Set i det lys er det helt naturligt, at vores tre hollandske spillere er utrygge over at skulle rejse til Danmark, og sportsligt giver den ingen mening, når de ikke har trænet double i over tre måneder, mener VEB’s træner.

Situationen er endnu værre for skotten Kirsty Gilmour. Der er fortsat lockdown i Skotland. Det vil sige, at hun skal blive hjemme. Hun går kun ud én gang om ugen, når hun skal handle. I bedste fald genoptager hun træningen 1. juni.

- Kirsty siger direkte, at det bekymrer hende at skulle rejse til Danmark. Hun kommer selvfølgelig, hvis vi kræver det, men det hører ingen steder hjemme, at hun skal spille Final 4 efter kun tre ugers træning oven på næsten tre måneders badmintonpause, fastslår VEB’s næstformand.

På det virtuelle møde gav Badminton Danmark udtryk for, at forbundspillerne glæder sig til Final 4. Det gælder dog ikke VEB’s Jan Ø. Jørgensen.

- Jeg mener personligt, at det er for tidligt at spille Final 4. Vi bliver også nødt til at se dette i et mere internationalt perspektiv. Greve har en spiller fra Indien, hvor smittespredningen går meget stærkt i disse dage, og vi har selv fire spillere fra Holland og Skotland, hvor restriktionerne fortsat er langt hårdere end i Danmark. Jeg ville selv have betænkeligheder, hvis jeg blev bedt om at rejse til eksempelvis Holland for at spille Final 4, siger Jan Ø. Jørgensen.

Vendsyssel Elite Badminton afviser også at stille op i en svækket udgave ved Final4.

- Vi bliver skudt i skoene, at vi burde give vores sponsorer seks timers tv-tid i Brøndby Hallen, men der har vi heldigvis nogle fantastiske sponsorer, som forstår vores holdning. Der er endnu ikke styr på COVID-19, og vores spillere er oprigtigt bekymrede. Flere af vores spillere har kampaftaler med os, så de går glip af deres løn, når vi melder afbud, men netop de spillere er de varmeste tilhængere af vores beslutning. Det understreger, at et afbud til Final 4 er den rigtige beslutning, siger Jan R. Jensen.