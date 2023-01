Fravalgt Vendsyssel-spiller drager til USA

HJØRRING:Efter halvandet år i Nordjylland forlader den græsk-australske offensivspiller, Panos Armenakas, Vendsyssel FF og drager til USA. Det skriver klubben på deres hjemmeside. Armenakas har således skrevet under med Loudon City FC, som spiller i den amerikanske USL-liga.

Det sker ovenpå et efterår, hvor han har fået begrænset spilletid i det nordjyske. Han er i højere og højere grad blevet undladt fra cheftræner Henrik Pedersens udvalgte startellever og startede senest inde for Vendsyssel i pokalkampen mod Randers i oktober. I efterårets sidste to 1. divisionskampe forblev han på bænken samtlige minutter og fik ingen indhop.

- Vi takker Panos for den gode og altid professionelle indsats og ønsker ham held og lykke videre i karrieren, skriver Vendsyssel FF på deres hjemmeside.

1. divisionsmandskabet er i øjeblikket på træningslejr i Tyrkiet, hvor tre prøvespillere ses an. En af dem er Che Benny fra Trinidad & Tobago, der kan spille samme position som Armenakas, ligesom iransk-engelske Navid Nasseri kan bruges i offensiven.