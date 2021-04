Vendsyssel misser gylden mulighed: Smider point i bundgyser

FODBOLD:I en intens og tæt kamp på Nord Energi Arena i Hjørring søndag eftermiddag delte Vendsyssel og Skive i porten.

Hjemmeholdet kom foran efter 65 minutter, men føringen holdt ikke stik.

Skives Mads Agger gjorde det nemlig til 1-1 otte minutter før tid.

Dermed missede Vendsyssel en gylden mulighed for at klatre over nedrykningsstregen.

Inden søndagens kamp havde Vendsyssel FF skiftet en del ud på en række positioner i startopstillingen. Blandt andre startede Andreas Kaltoft inde for første gang i fire kampe, mens også Peter Friis erstattede Fabian Ehmann i buret.

Intensitet og nerve skortede det bestemt ikke på i bundgyseren på Nord Energi Arena søndag eftermiddag. Mindre end et minut inde i kampen bragede Tiémoko Konaté ind i Skives Mikkel Lassen, og tacklingen havde velsagtens kostet et gult kort, hvis ikke den var foretaget så kort tid inde i kampen.

Et dusin minutter inde i kampen kom kampens første store chance. Mikkel Agger blev spillet fri en syv meter fra mål, hvorfra angriberen også trykkede af, men afslutningen gik snært forbi Marcus Bobjergs mål.

Selvsamme Agger kom frem til en stor mulighed et par minutter efter. Dusan Jajic serverede et indlæg til angriberen, som dog brugte et ulovligt middel i sin afslutning. Hånden var taget i brug, og derfor udstedte kampens dommer et gult kort til ham. Det betyder, at han er i karantæne til Vendsyssels næste opgør mod Hvidovre.

Gæsternes Mikkel Jespersen blev sendt i dybden, men den 29-årige Skive-back fik en fiberskade, og så kunne Vendsyssel i stedet sætte en kontra ind. Udfaldet af kontraangrebet blev et langskud fra Zander Hyltoft, som Marcus Bobjerg måtte parere til hjørne.

Mikkel Jespersen skulle ikke blive den eneste spiller i første halvleg, der pådrog sig en skade. Hans navnebror med efternavnet Agger fik en skade i baglåret, hvorfor også han måtte skiftes ud.

Første halvleg sang på sidste vers, og det sidste, der skete af betydelig karakter var et langskud fra svenske Dusan Jajic.

Anden halvlegs første store chance tilfaldt udeholdets Thomas Santos, der blev sendt i dybden og modtog bolden omtrent midterlinjen. Peter Friis i Vendsyssel-målet var tydeligvis i tvivl om, hvorvidt han skulle imødekomme bolden eller ej og trak sig i sidste ende tilbage. Klogt, skulle det vise sig, for Santos' aflevering kunne Friis delvist redde.

Efter en times spil fandt bolden frem til Dusan Jajic, som havde taget løb om bag Skive-midtstopperen, Frederik Fisker. Svenskeren fik panden på, men Bobjerg reddede afslutningen.

En minuts penge herefter blev Thomas Santos fældet på kanten af feltet. Sebastian Denius tog tilløb og trykkede af, men afslutningen sad midt i muren.

Også Vendsyssel fik et frispark. På kanten af feltet blev et indlæg sendt ind. Anders Bærtelsen fik hovedet på i første omgang på afslutningen, der havde retning mod målet. Afslutningen blev pareret, men ikke særlig godt. Den endte nemlig ud til indskiftede Lasse Steffensen, som kunne bringe Vendsyssel foran mod 1-0.

Stillingen fik ikke lov at stå kampen ud, for Skives Mads Agger udlignede otte minutter før tid, da han listede den over Peter Friis.

Næste opgør for Vendsyssel FF er på lørdag, hvor Hvidovre kommer på besøg på Nord Energi Arena.

