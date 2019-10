Vendsyssel mistede point fem sekunder før tid

HÅNDBOLD:En fremragende første halvleg, en elendig anden og et enkelt point.

Sådan var udbyttet for Vendsyssel Håndbold i søndagens udekamp i Bjerringbro. Og det var et facit, som træner Kent Ballegaard godt kunne leve med.

- Inden kampen havde jeg gerne solgt den for ét point. Bjerringbro kommer også til at spille med i toppen i denne sæson. Men jeg er lidt ambivalent, for som kampbilledet var, ville jeg gerne have haft begge point, siger Kent Ballegaard.

Han refererer til en første halvleg, som hans tropper vandt med 15-10. Og et kvarter før tid styrede vendelboerne fortsat mod en sejr ved stillingen 20-15. Men så vågnede hjemmeholdet op med seks mål på stribe.

- Jeg vil ikke klandre mit hold for noget, men i stedet anerkende, at Bjerringbro spillede en glimrende anden halvleg. De udlignede godt nok først fem sekunder før tid, men set over hele kampen var pointdelingen fair, sagde Kent Ballegaard.