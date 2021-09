Vendsyssel nåede FCM-niveau i transfervinduet

FODBOLD:Spillertrafikken ind og ud af Vendsyssel FF har denne sommer overgået den trafik, man ofte kan opleve på togstationen i Hjørring. Der har kort sagt været myldretid. Det endda efter lidt startvanskeligheder, da det kun var udgående trafik i de første mange uger.

Få klubber i det danske ligasystem kan prale af en ligeså stor udskiftning i spillertruppen denne sommer. Faktisk er Vendsyssel FF oppe på et antal, som kun FC Midtjylland normalt matcher i dansk fodbold.

Det har på alle måder været et hektisk transfervindue i Vendsyssel FF. 15 spillere er hentet til klubben, mens 16 spillere har forladt klubben i forhold til den sidste turneringskamp i foråret, da man reddede eksistensen i landets næstbedste række.

Midt i den hektiske transferaktivitet har Søren Henriksen stået. Den nu tidligere VFF-spiller er overgået til en rolle som head of sports development, og en del af den arbejdsbeskrivelse, der følger med titlen er transferaktiviteter.

- Overordnet set er vi kommet godt igennem vinduet. Vi har fået sammensat en trup med den kvalitet, som vi sigtede efter. Truppens gennemsnitsalder er lidt højere, end vi optimalt set ønsker, men i den her situation er det helt fint, at vi har fået noget rutine ind, som vi ved kan gå ind og præstere fra første dag, siger Søren Henriksen.

Den helt store udfordring for VFF-ledelsen har været, at man har fået tilbud et hav af spillere, sideløbende med, at man skulle have is i maven i forhold til at vente til vinduets slutning, hvor man vidste, at andre muligheder ville opstå.

- Det har været svært i forhold til at bevare tålmodigheden. Der har været en balancegang mellem, at vi gerne ville have et hold, der kunne præstere i de kampe, vi allerede har spillet, og vi skulle også have tålmodighed og mod til at sige nej til nogle af de mange ellers spændende spillere, vi har fået tilbudt, siger Søren Henriksen.

Vendsyssel FF's transfervindue De er kommet ind: Lukas Jonsson, Sirius Nicolai Vistisen, Esbjerg Terence Baya, Troyes Delphin Tshiembe, HB Køge Thomas Oude Kotte, excelsior Xandro Schenk, Al-Batin Lucas Jensen, Vejle Panagiotis Armenakas, Zulte Waregem Diego Montiel, Vejle Jeppe Pedersen (leje), AaB Mads Greve, Vejle Rune Frantsen, AC Horsens Parfait Bioza, Ufa Anton Søjberg, Skive IK Wessam Abou Ali, Silkeborg IF De har forladt klubben: Henri Järvelaid, Sogndal Jeppe Svenningsen, Thisted FC Mikkel Agger, Thisted FC Jakob Hjorth, Hobro IK Fabian Ehmann, SV Horn Peter Friis-Jensen, karrierestop Andreas Kaltoft, ? Muhammed Cham-Saracevic, Clermont Virgiliu Postolachi, Mouscron Anders Bærtelsen, Haugesund Søren Henriksen, karrierestop Dusan Jajic, Västeräs Gregory Berthier, Chambly Mikkel Knudsen, Lübeck Tobias Christensen, ? Christoffer Boateng (leje), Hvidovre VIS MERE

I den sidste ende gik det meget godt for VFF, der fik de spillere ind, som man havde sigtet efter.

- Der har været et par stykker, som vi havde håbet på, der er glippet, men det vil der altid være i et transfervindue. Alt i alt har vi fået spillere ind med høj kvalitet, og jeg føler også, at vi har et hold, der skal ligge højere i tabellen, end vi gør lige nu. Der er dog også stor tro på, at det nok skal komme, siger Søren Henriksen.

- Det bliver måske svært at komme med i toppen i denne sæson, men vi har skabt en trup med så meget kvalitet, at vi tror på, at vi kan komme med i toppen på sigt, siger Søren Henriksen.