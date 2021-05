Vendsyssel nærmer sig nedrykning efter nederlag: - Føringen bliver lidt af en sovepude for os

FODBOLD:På det personlige plan går det egentlig meget fint for Vendsyssels Lasse Steffensen, der torsdag aften scorede sit andet mål på udebane i denne sæson.

Med tanke på, at Steffensen normalt huserer i midterforsvaret, var det noget af en scoring, som den Kaas-fødte vikar i angrebet diskede op med.

Føringen til gæsterne fra Vendsyssel faldt efter lidt mere end en halv times spil.

Derfra begyndte det at gå ned ad bakke for Michael Schjønbergs tropper, som endte med at tabe opgøret 1-2, da både Thomas Santos og sidenhen Mikkel Lassen først udlignede og så bragte hjemmeholdet foran.

- Scoringen bliver lidt af en sovepude for os. Vi bliver trykket i bund af deres pres. Vi sidder ikke hårdt nok i tacklingerne og sløser lidt med de opgaver, der kræves af os. Derefter får de to mål ud af det rene ingenting, konstaterer Lasse Steffensen, der i øjeblikket er den eneste spiller fra holdet, der har prøvet at score på udebane i indeværende sæson.

Hvorfor det netop er Steffensen, der forsyner Vendsyssel FF med på eget græs, kan han ikke svare på.

- Det er et godt spørgsmål. Det må guderne vide, men det skal der gøres noget ved, siger Steffensen.

Tirsdag venter en anden nedrykningskandidat, nemlig Kolding IF, hjemme i Hjørring. Det bliver en kamp meget lig denne, vurderer torsdagens eneste Vendsyssel-målscorer.

- Det bliver en kamp ligesom den her. Der kommer masse af nerver og intensitet. Det er det hold, der vil det mest, som løber med sejren.

Vendsyssel FF ligger aktuelt på en sidsteplads i 1. division. 22 point har vendelboerne skrabet sammen fordelt på 28 kampe. Der resterer fire kampe af nedrykningsspillet.