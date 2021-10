Vendsyssel FF om Schwartz: Sådan en angriber vil altid være interessant

FODBOLD:Siden Ronnie Schwatz og Charlton rev kontrakten i stykker har der været spekuleret meget i, hvor den tidligere AaB-spiller skal spille fodbold fra nytår, når han atter må skrive kontrakt med en klub.

En af de klubber, der har været kædet sammen med den nordjyske angriber, er Vendsyssel FF. Der er ikke noget på plads mellem de to parter, og Søren Henriksen fra klubbens ledelse afviser, at man har en aftale med Ronnie Schwartz om, at han skal genoptræne.

- Vi har ikke lavet en aftale med Ronnie Schwartz om, at han skal genoptræne hos os, fortæller Søren Henriksen.

Han vil dog ikke afvise, at man er interesseret i den notoriske målscorer.

- Det er klar, at sådan en angriber vil altid være interessant for os. Det er heller ingen hemmelighed, at vi snakkede med Ronnie i sommerens transfervindue, så naturligvis følger vi hans situation tæt, siger Søren Henriksen.

- En angriber af den kaliber vil ikke bare forstærke os. Jeg tror, han vil forstærke alle hold i 1. division, siger Søren Henriksen.

I tænkeboks angående Steffensen

Spekulationerne om Ronnie Schwartz er én ting for Vendsyssel. Noget helt andet er udvisningen til Lasse Steffensen, der i søndagens kamp mod AC Horsens modtog et andet gult kort, der virkede ligeså papirstyndt som selve kortet, der blev stukket i luften.

- Vi har snakket om situationen, men vi har ikke besluttet, om vi vil appellere den. Det kan jo være et skøn fra dommerens side, så vi har ikke besluttet, om vi vil gå videre med den, siger Søren Henriksen, der ikke er meget for at gå i lag med de mange kendelser, der ikke er gået vendelboernes vej i denne sæson.

- Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Jeg har det sådan, at det er en del af spillet, men det er da klart, at vi har haft et par kampafgørende kendelser mod os på det seneste, men jeg tror på, at sådan noget udligner sig over tid, siger Søren Henriksen.