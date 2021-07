Vendsyssel-overtagelse skrider fremad: Her er planen for cheftrænerposten

FODBOLD:I mandags indledte en tyndbenet spillertrup træningen i fodboldklubben Vendsyssel FF frem mod den nye sæson i 1. division, men der var ingen trænere til stede på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

I kulissen arbejder en gruppe lokale investorer med Jacob Andersen og Carsten Lauritsen i spidsen på at købe klubben tilbage fra det schweiziske selskab Core Sports Capital, der tilsyneladende har mistet interessen for Vendsyssel FF.

De lokale investorer har også en plan for, hvem der skal være cheftræner for holdet, hvis man som håbet kommer i mål med overtagelsen. Det er den 43-årige dansker Henrik Pedersen, der ifølge Nordjyskes oplysninger er ved at blive kørt i stilling til den ledige post.

Blot 13 spillere er i øjeblikket på kontrakt hos Vendsyssel FF, der forleden startede træningen uden hverken chef- eller assistenttræner. Foto: Henrik Bo

Træneren var i foråret involveret i en sag om racismebeskyldninger, der kostede ham jobbet i den norske tippeligaklub Strømsgodset. Henrik Pedersen har dog hele tiden benægtet anklagerne.

Før jobbet i Norge var danskeren cheftræner hos traditionsklubben Eintracht Braunschweig i Tyskland, og han havde også en periode som assistenttræner hos FC Union Berlin.

Henrik Pedersen var i foråret 2016 i en kort periode tilknyttet Vendsyssel FF som trænerkonsulent. Her assisterede han Jacob Krüger og Ole Søndergaard i arbejdet på bænken - ovenpå Ove Christensens pludselige afsked.

Aktuelt har Vendsyssel FF blot 13 spillere på kontrakt. Senest har angriberen Grégory Berthier skrevet under med klubben FC Chambly, der spiller i den tredjebedste franske række.