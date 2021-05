Vendsyssel på lige fod med Kolding efter 3-0-sejr: - Vi skal nok klare skærene

FODBOLD:Vendsyssel FF tog en aldeles vigtig 3-0-sejr hjem foran 781 tilskuere på Nord Energi Arena i Hjørring.

Modstanderen var Kolding IF, der nu ligger side om side med Vendsyssel FF. Sydjyderne er dog fortsat højere placeret på grund af en bedre målscore.

- Den fejl, vi lavede i Kolding, hvor vi blev passive, har vi lært af i denne kamp. Vi fastholder de dyder, som vi har succes med i første halvleg. Det er også vigtigt, at vi får tre mål på kontoen, både for selvtilliden, men også fordi det kan blive afgørende for, hvem der rykker ned. Det her beviser også, at vi kan score mere end et enkelt mål, siger Vendsyssels cheftræner, Michael Schjønberg.

Tiémoko Konaté og Muhammed Cham-Saracevic var begge fraværende i den seneste kamp i Skive. Tirsdag aften var de to offensivt begavede spillere i aktion igen, og det kunne ses.

- At de er tilbage betyder en hel masse. Det gør, at vi kan få mere boldomgang, og at vi kan true dem langt mere, end hvad vi kunne i Skive. Vi kan spille fodbold på en helt anden måde. Særligt ved at kunne sende bolden op på Lasse (Steffensen, red.), der så kan sætte 'Mo' eller 'Timi' i scene. Det er to spillere, der kan noget på egen hånd. Det giver os langt mere pondus i offensiven, siger Schjønberg.

Nu venter tre kampe i form af Hvidovre, Hobro og Fremad Amager i nævnte rækkefølge. Her kan Hjørring-mandskabet sagtens få point, lyder det.

- Hvis vi kan spille på den måde, vi gør i dag, og hvis vi kan arbejde lige så hårdt, som vi gør i dag, så er det ikke kampe, vi skal frygte. Vi kan være med hele vejen, mener Schjønberg.

- Hvis jeg ikke troede på det, så var der ikke ret mange, der troede på det. Jeg er sikker på, at vi nok skal klare skærene, tilføjer han.

Næste modstander venter lørdag, hvor Vendsyssel skal en tur til Københavnsområdet, hvor Hvidovre er værter.