Vendsyssel pressede topholdet, men måtte nøjes med uafgjort

FODBOLD:Vendsyssel FF's kamp mod HB Køge havde ikke meget andet end en kosmetisk betydning for, hvilken placering vendelboerne skal have i 1. division

Men det var ikke til at se i kampen mod topholdet i nedrykningsgruppen. Vendsyssel FF fik en glimrende start og pressede i store dele af opgøret HB Køge langt tilbage på banen.

Thomas Oude Kotte og Lucan Jensen havde i indledningen et par nærgående forsøg, men det var Panagiotis Armenakas, som efter 10 minutter sikrede, at vendelboerne slog kapital af den gode start.

Australieren, der ikke havde scoret siden august, udplacerede Køge-målmanden ved at skrue bolden udenom muren og lavt i mål.

Efterfølgende overlod Vendsyssel-spillerne initiativet til sjællænderne, som var rolige på bolden og forsøgte sig at spille sig igennem hjemmeholdets defensiv. Omvendt havde Vendsyssel trukket sig en anelse længere tilbage og satsede på kontrastød.

Det resulterede i 20 minutters dødvande, hvor ingen af holdene fik skabt det store, men da Vendsyssel efter 30 minutter tvang sig tilbage på boldbesiddelsen kreerede værterne et par fine muligheder.

Det var dog en HB Køge-spiller, som var tættest på at score for Vendsyssel, da Luka Racic sparkede bolden ind på Nemanja Cavnic, som var lige ved at løbe bolden i eget net.

Vendsyssel FF - HB Køge 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Panagiotis Armenakas (10. minut), 1-1 Casper Jørgensen (54. minut)

Vendsyssel FF: (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen (Jeppe Pedersen, 67. minut), Mads Greve, Xandro Schenk, Thomas Oude Kotte - Jelle Van Der Heyden, Mikkel Wohlgemut (Ronnie Schwartz, 75. minut), Parfait Bizoza (Zander Hyltoft, 67. minut) - Lucas Jensen (Lasse Stefensen, 75. minut), Panagiotis Armenakas (Anton Søjberg, 75. minut), Tiemoko Konaté

Advarsler: Tiemoko Konaté (68. minut), Casper Jørgensen (76. minut), Ronnie Schwartz (83. minut)

Tilskuere: 790 VIS MERE

Efter pausen skulle gæsterne bruge ni minutter på at bringe balance i regnskabet. Den unge kantspiller Casper Jørgensen tog et træk ind i feltet og sendte kuglen mod kassen. Bolden ramte Mads Greve på vejen, og så var Marcus Bundgaard chanceløs i målet.

Godt et kvarter senere var Panagiotis Armenakas ualmindeligt tæt på at gøre det til 2-1, men forsøget sneg sig forbi opstanderen.

Med et kvarter tilbage satsede Vendsyssel hele butikken for at få alle tre point. Anton Søjberg, Ronnie Schwartz og Lasse Steffensen blev skiftet ind på samme tid, og dermed spillede hjemmeholdet den resterende del af kampen med fire angribere, da også Tiemoko Konaté forsat befandt sig på banen.

Vendsyssel leverede et hav af indlæg mod de fysisk stærke angribere, men hjemmeholdet fik aldrig produceret den helt store chance, som kunne sikre dem sejren.

Vendsyssel slutter på lørdag sæsonen af mod Fremad Amager i en direkte kamp om tredjepladsen i nedrykningsgruppen.