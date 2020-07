Vendsyssel-profil er gravid

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold debuterer i den kommende sæson i kvindernes bedste håndboldrække, men de første mange kampe på højeste niveau bliver uden en af holdets profiler.

Højre backen Nadja Lærke Jensen er nemlig gravid og har termin i starten af januar 2021, fortæller Vendsyssel Håndbold i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker Nadja og Benjamin stort tillykke og glæder os til at se den lille ny i starten af det nye år. Vi er overbeviste om, at Nadja kommer tilbage på banen med masser af ny energi til glæde og gavn for holdet, lyder det fra Vendsyssel Håndbold i pressemeddelelsen.

Nadja Lærke Jensen har kontrakt med Vendsyssel Håndbold indtil sommeren 2022.