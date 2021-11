Vendsyssel-profil manglede i triumf: Derfor er han fraværende

FODBOLD:Rune Frantsen var endnu en gang ikke på holdkortet for Vendsyssel FF, da klubben søndag besejrede HB Køge hjemme med 4-1 i 1. division (NordicBet Ligaen). Den erfarne allround-spiller, der har 84 superligakampe på sit CV, var ligeledes fraværende tidligere på ugen mod Lyngby.

- Han døjer lidt med en overbelastet akillessene, hvilket jeg har stor respekt overfor. Jeg tror egentlig godt, han kunne have været med, men det er den eneste lille skade, vi har i truppen, så i stedet for at dosere ham, så vil jeg hellere have, at han bliver helt klar. Runes måde at spille på kræver, at han er topfit, forklarer cheftræner Henrik Pedersen.

Med en sejr i bagagen og en næsten skadesfri trup håber cheftræneren, at HB Køge-kampen kan hjælpe holdet positivt videre efter den landskampspause, som nu venter.

- Spillemæssigt synes jeg, at kurven har været stigende hele vejen igennem, så den, tænker jeg egentlig, fortsætter. Men selvfølgelig håber jeg, at den her oplevelse mod Køge kan give spillerne troen på, at de er gode nok til at vinde fodboldkampe, og at vi kan gøre det flere gange, siger cheftræneren.

Selvom den nordjyske 1. divisionsklub før er gået på landsholdspause med en sejr - uden at det efterfølgende havde den store effekt, så understreger Henrik Pedersen stadig vigtigheden i søndagens triumf mod HB Køge.

- Det, vi skal bruge pausen på, er at få restitueret lidt og få arbejdet benhårdt, så vi kan få bygget på fysikken. Vi skal også stadig arbejde med at forsvare, og med at spille mod hold, som står lavt, så vi kan blive rigtig dygtige til at skabe chancer. Så vi har en masse ting på vores to-do-liste, så vi kan forberede os bedst muligt til kampen mod Lyngby efter pausen, pointerer han.

Når landskampspausen er forbi, skal Vendsyssel FF forøge at hente endnu en sejr hjem i en svær udekamp mod topholdet Lyngby.