Vendsyssel-profil på vej til udlandet

VRÅ:Vendsyssel FF har sat sig selv i en vanskelig position i forhold til ambitionerne for resten af foråret. Med fire nederlag i de hidtidige fem kampe i foråret har VFF mere eller mindre spillet sig selv ud af oprykningsracet i det kommende oprykningsspil.

Måske derfor er en af Vendsyssels største profiler i denne sæson nu på vej videre.

Der er tale om Tobias Anker, som ifølge Nordjyskes oplysninger er vej til Sarpsborg i den bedste norske række. Der er angiveligt tale om det største salg i Vendsyssels historie, hvilket flugter godt med den eksplosive udvikling, som Tobias Anker har gennemgået i sit korte ophold i klubben.

Tobias Anker blev hentet til VFF i sommerpausen fra FC Midtjylland. Han havde inden da været på udlån i FC Fredericia, hvor skader var med til at sætte en stopper for hans udvikling.

De fysiske kompetencer er dog indiskutable, og dem har han for alvor vist frem i denne sæson, hvor han har udgjort et bundsolidt midterforsvar sammen med Mads Greve. De to twin towers har dog spillet sammen for sidste gang.

Ifølge Nordjyskes oplysninger mangler Tobias Anker at forhandle sine personlige vilkår på plads, før han kan slutte sig til en i forvejen stor danskerkoloni i Sarpsborg. Tobias Anker bliver således den sjette dansker i klubben.