Vendsyssel-profil stopper karrieren og bliver en del af klubbens ledelse

FODBOLD:Vendsyssel FF er godt i gang med at sammensætte det team, der skal hjælpe cheftræner Henrik Pedersen, og her er man nu klar til at præsentere den første person.

Det bliver en gammel kending af klubben. Søren Henriksen har nemlig valgt at takke ja til gå fra banen til en rolle i klubbens ledelse. Helt præcist får han titel af Head of Sports Development i Vendsyssel FF. Så er det store spørgsmål, hvad den titel dækker over.

- Der er flere opgaver i den titel. Jeg skal her i begyndelsen hjælpe meget med at sætte truppen sammen. Her har vi en klar og stor opgave, vi skal have løst. Der er noget i forhold til spiller-rekruttering og scouting, som jeg skal hjælpe med, og så skal jeg forsøge at assistere Henrik Pedersen bedst muligt her. Henrik har et stort netværk at trække på. Jeg har også et om end mindre netværk at byde ind med, siger Søren Henriksen til Nordjyske.

Der er også mange andre opgaver. Blandt andet skal Søren Henriksen også hjælpe med at optimere forholdene for spillertruppen og samtidig skabe tættere bånd mellem moderklubben HI og den professionelle overbygning Vendsyssel FF.

- Jeg skal også være med til at forsøge at aktivere omegnsklubberne, så folk ikke bare kommer på stadion for at se os spille. Det kan jo være sådan noget med, at vores spillere kommer ud og besøger de omkringliggende klubber, siger Søren Henriksen.

Cheftræner Henrik Pedersen er meget tilfreds med at kunne byde Søren Henriksen velkommen tilbage i en anden rolle end rollen som spiller.

- Søren bliver en slags assistent manager. Han skal ikke hjælpe på træningsbanen, men han skal hjælpe med andre ting omkring holdet. For eksempel spiller-rekruttering. Han får også en opgave i forhold til samarbejdet med moderklubben. Her skal han sørge for, at vi får et tættere samarbejde.

- Søren har mistet lysten lidt til at spille fodbold, og derfor er det fint, at vi kan bruge hans mange andre kvaliteter på denne måde. Han rummer en masse ting, som vi kan få stor glæde af, og de kvaliteter skal vi forsøge at udnytte, siger Henrik Pedersen, der tidligere har arbejdet sammen med Søren Henriksen i HB Køge.

Netop karrierestoppet som aktiv spiller har været til overvejelse i et stykke tid, men da Jacob Andersen fik købt klubben tilbage fra Core Sports Capital gik det stærkt med at lægge planer.

- Jeg var egentlig flyttet tilbage til København, men det skal vi nok få løst, så jeg kan være med i det daglige arbejde omkring klubben. Jeg havde overvejet min situation, og var kommet frem til, at motivationen ikke helt var der, og så har jeg bøvlet lidt med nogle skavanker, så timingen var god, da jeg fik et tilbud af Jacob, var jeg ikke i tvivl, siger Søren Henriksen.

Han glæder sig til at komme i gang med sin nye rolle.

- Det er en fed mulighed, jeg har fået. Jeg har snakket en del med Jacob om ting, som jeg mente, vi kunne optimere. Særligt i det seneste år, føler jeg, at der har været mange ting udenfor banen, som vi kunne optimere på for spillertruppen. Det håber jeg også, at jeg kan være med til at ændre på, siger Søren Henriksen.

- Jeg har også en del erfaring, som jeg håber på at kunne bruge i mit daglige samarbejde med Henrik Pedersen. Der venter en stor opgave for os, men det er en opgave, som jeg glæder mig til at prøve kræfter med, siger Søren Henriksen.