Se billederne: Vendsyssel satte Hobro på plads i nordjysk duel

FODBOLD:Vendsyssel FF fik tirsdag aften en eftertrykkelig revanche for lørdagens 0-6-ydmygelse i sæsonpremieren mod Fremad Amager, da det hjemme i Hjørring blev til en overbevisende 3-0-sejr i den rent nordjyske duel mod Hobro IK.

Mikkel Agger, Andreas Kaltoft og Ali Messaoud scorede målene for Vendsyssel, der dermed står noteret for tre point efter to kampe, mens Hobro må nøjes med det ene, der blev hentet i torsdagens premiere mod Viborg.

Vendsyssel FF - Hobro IK 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Mikkel Agger (26. minut), 2-0 Andreas Kaltoft (65. minut), 3-0 Ali Messaoud (69. minut) Advarsler: Mikkel Agger, Vendsyssel (13. minut), Tiémoko Konaté, Vendsyssel (62. minut) Dommer: Lasse Læbel Graagaard Vendsyssels opstilling (4-3-3): Kevin Ray Mendoza - Jeppe Svenningsen, Anders Bærtelsen, Andreas Kaltoft, Søren Henriksen ( Henri Järvelaid, 71. minut) - Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Tobias Damsgaard - Tiémoko Konaté, Mikkel Agger, Christoffer Boateng (Ali Messaoud, 6. minut) Hobros opstilling (3-4-3): Adrian Kappenberger - Hugo Andersson, Simon Jakobsen, Tobias Salquist - Mathias Haarup, Jonas Brix-Damborg, Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Elkær (Alexander Baun, 30. minut) - Don Deedson Louicius, Thomas Enevoldsen (Frederik Brandt Jørgensen, 80. minut), Mads Hvilsom VIS MERE

Tirsdagens opgør på Nord Energi Arena begyndte ellers ikke ret godt for Vendsyssel FF. Der var bare spillet tre minutter, da Christoffer Boateng fik et vrid i knæet efter en duel med Mathias Haarup, hvorefter der måtte en båre til for at hjælpe Vendsyssel-spilleren fra banen.

Efter 14 minutters spil kunne ondt være blevet til værre for vendelboerne, da Hobros Don Deedson Louicius fik bolden i nettet, men heldigvis for hjemmeholdet var der dømt offside på Mads Hvilsom i opspillet til målet.

Få minutter senere fik Vendsyssels Anders Bærtelsen en pæn hovedstødschance i den anden ende, men sommerindkøbet fra AaB headede et godt stykke forbi Adrian Kappenbergers mål.

Vendsyssel overtog dog gradvist styringen mere og mere, og efter 26 minutters spil gav det også pote. Hobros Simon Jakobsen undervurderede en lang fremlægning fra Jelle van der Heyden, og bolden havnede i stedet lige i fødderne på Mikkel Agger, der klinisk udnyttede den store chance til at gøre det til 1-0.

Hobro var kommet til Hjørring i en uvant 3-4-3-formation, men planen fungerede slet ikke, og det var Hobro-træner Peter Sørensen hurtig til at reagere på.

Unge Frederik Elkær blev flået ud allerede efter en halv times spil til fordel for Alexander Baun, og dermed gik Hobro over i 4-4-2.

Effekten var dog ikke umiddelbart til at få øje på. Udover Thomas Enevoldsens afslutning i sidenettet i første halvlegs slutfase skabte Hobro ikke meget, og derfor var det fortjent, at Vendsyssel FF gik til pause foran 1-0.

Fra anden halvlegs start havde tågen lagt sig som en dyne over Nord Energi Arena, men Ali Messaoud kunne ikke undskylde sig med lav sigtbarhed, da han 10 minutter inde i halvlegen burde have gjort det til 2-0.

Mikkel Agger serverede bolden på et sølvfad for Messaoud, der bare skulle prikke den det sidste stykke over stregen, men hollænderen formøblede den store chance, da han på forunderlig vis sparkede bolden på overliggeren.

Foto: Torben Hansen

Efter godt en times spil lykkedes det dog alligevel hjemmeholdet at få fordoblet føringen. Hobro-målmand Adrian Kappenberger kom skidt ud til et frisparksindlæg, og i stedet dumpede bolden ned foran Andreas Kaltoft, der nemt kunne gøre arbejdet færdigt.

Med godt 20 minutter tilbage bankede Vendsyssel det sidste søm i Hobros kiste, da Ali Messaoud fik revancheret sig for den store afbrænder tidligere i halvlegen.

Hollænderen behandlede et fladt indlæg fra højre side efter fortjeneste og lagde flot bolden over i det fjerneste målhjørne uden for Adrian Kappenbergers rækkevidde.

I slutfasen var Vendsyssel endda nærmere 4-0 end et tamt Hobro-hold var på en reducering.

Vendsyssel FF skal i kamp igen allerede fredag ude mod FC Helsingør, mens Hobro søndag får besøg af FC Fredericia.