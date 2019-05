Live: Vendsyssel ryster posten i jagten på overlevelse

FODBOLD: Vendsyssel FF kan søndag sikre overlevelse i Superligaen, når andet opgør mod AC Horsens afvikles. Forud for kampen er nordjyderne bagud med et enkelt mål, og dermed skal Vendsyssel score for at jagte overlevelsen.

I Vendsyssel-lejren er der flere skader og karantæner. Alhaji Kamara og Tiemoko Konaté har karantæne, mens Alexander Juel Andersen, Jakob Hjorth og Sebastian Czajkowski er på skadeslisten. Derudover mangler Moses Opondo og Mads Roerslev i kamptruppen.

Dermed stiller nordjyderne i en 4-1-4-1 med Jeppe Svenningen, Morten Knudsen og Lucas Jensen som nye ansigter i forhold til sidste runde.

Vendsyssel stiller med følgende opstilling:

🗒️ Team news!

Dagens startopstilling er klar til returopgøret mod AC Horsens.



Go'kamp! 💪🏻⚽#sldk #achven pic.twitter.com/JOceNSB6AJ — Vendsyssel FF (@VendsysselFF) 19. maj 2019

For østjyderne er nordjyden Søren Reese tilbage i startopstillingen.

AC Horsens stiller med følgende:

Kampen kan følges gennem liveopdateringerne nedenfor. De starter umiddelbart efter kampen.