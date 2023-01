Vendsyssel så flere prøvespillere an i nederlag

VIBORG:Det endte i et 0-2-nederlag til superligaholdet Viborg FF, da Vendsyssel FF fredag spillede den første testkamp forud for forårssæsonen.

Jan Zamburek bragte Viborg foran i en første halvleg, som det midtjyske hjemmehold dominerede. Efter pausen havde Vendsyssel flere gode tilløb til chancer, inden Clint Leemans med et brag af et langskud fordoblede værternes føring. Derfra var Viborg tættere på 3-0, end Vendsyssel var på en reducering.

Viborg FF - Vendsyssel FF 2-0 (1-0) Fodbold, testkamp, mænd.

Mål: 1-0 Jan Zamburek (28. minut), 2-0 Clint Leemans (63. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard (Lukas Jonsson, 46. minut) - Rune Frantsen (Magnus Kjellerup, 66. minut), Mads Greve (Jamal Deen, 66. minut), Emil Arendrup Nielsen, Terence Baya - Anton Søjberg, Mattias Jakobsen (Jelle van der Heyden, 66. minut), Zander Hyltoft (Christian Wagner, 75. minut) - Lucas Jensen, Lasse Steffensen (Ronnie Schwartz, 66. minut), Tíemoko Konaté VIS MERE

- Vi var oppe imod en rigtig god modstander, så vi blev testet på mange parametre. Fysisk klarede vi det rigtig fint, og i vores presspil var vi dygtige i perioder, selv om det var tydeligt, at vi var oppe mod spillere, der er meget dygtige individuelt. Der kunne man se, at vi stadig er i januar.

- Vi skabte vel tre-fire store chancer, men vi havde især på vores omstillinger potentiale til mere, og det var også et tema i efteråret. Vi vinder mange bolde, men vi skal have mere ud af det. På bolden var vi lidt for hektiske i første halvleg, mens vi blev mere rolige i anden halvleg. Samlet set er jeg glad for, hvad vi fik ud af kampen, siger Vendsyssel FF's cheftræner, Henrik Pedersen.

Mens Viborg skiftede alle 11 spillere i pausen, spillede Emil Arendrup Nielsen, Terence Baya, Anton Søjberg, Lucas Jensen og Tiémoko Konaté hele kampen for Vendsyssel. Med til den historie hører dog også, at vendelboerne måtte stille op uden spillere som Tobias Anker, Victor Mpindi, Parfait Bizoza, Carl Lange og Wessam Abou Ali, der alle spillede store roller på holdet i efteråret.

- Planen var, at vi skulle have gjort som Viborg og spillet med to forskellige hold i de to halvlege, men det kan vi simpelthen ikke gøre i øjeblikket med de spillere, vi har ude. Jeg synes dog, at dem, der spillede hele kampen, også viste et rigtig fint fysisk niveau, siger Henrik Pedersen.

Kampen blev også brugt til at se prøvespilleren Jamal Deen Haruna an. Den 23-årige ghanesiske forsvarsspiller blev sendt på banen midtvejs i anden halvleg.

- Jamal landede i går og har ikke nået at træne med os endnu. Han spillede kamp i Ghana så sent som i søndags, så nu skal vi bruge den næste uge til 14 dage på at se ham an. I dag prøvede vi Mattias Jakobsen som sekser (defensiv midtbane, red.), fordi vi går med overvejelser om, hvor vi får Mattias til at blomstre mest. I dag gjorde han det fint som sekser, så det er selvfølgelig et tema at få en ekstra stopper, der kan spille, når Mads Greve eller Tobias Anker ikke spiller, siger Henrik Pedersen.

Den tidligere AaB'er Christian Wagner bliver stadig set an i Vendsyssel. Arkivfoto: Claus Søndberg

Vendsyssel-træneren har dog flere ønsker til sin klubs ageren i det transfervindue, der lukker ved udgangen af januar.

- Vi mangler noget til de tre forreste positioner, noget til centrum af banen, og så skal vi gerne have en spiller mere til bagkæden, siger Henrik Pedersen.

Den tidligere AaB-angriber Christian Wagner, der har trænet med Vendsyssel i en god uges tid, fik det sidste kvarter på banen.

- Vi kigger på Wagner for at se, om det er en spiller, vi skal have ind i vores trup som udviklingsspiller, siger Henrik Pedersen.

Offensivt var der fredag også spilletid til Ronnie Schwartz. Den tidligere Superliga-topscorer fik meget lidt spilletid i efteråret, men slog torsdag fast, at han agter at blive i Vendsyssel og kæmpe for sin chance.

- Ronnie har haft en del sygdom i løbet af vinteren, men nu er han tilbage. Han starter på samme vilkår som de andre, og han har gjort det godt til træning, så vi må se, hvad der sker. Det er målet, at vi skal have mere ud af Ronnie, end vi har fået indtil videre, og det er også Ronnies mål, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF's næste testkamp er næste lørdag, hvor det gælder et besøg hos Silkeborg IF.