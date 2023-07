Vendsyssel sælger profil for rekordbeløb

HJØRRING:Tobias Anker er nu endegyldigt fortid i Vendsyssel FF.

Forsvarsspilleren, der i sidste sæson blev kåret til årets spiller i Vendsyssel FF, er solgt til superligaklubben AGF.

Det bekræfter vendelboerne lørdag i en pressemeddelelse.

- Tobias Anker er en fantastisk historie for os. Han kom til klubben sidste sommer og er på rekordtid blevet en stor profil, hvilket nu også sikrer ham et stort skifte. Det er endnu en blåstempling af vores arbejde, at vi sender en spiller til en stor klub som AGF.

- Samtidig laver vi for anden gang i samme transfervindue og inden for kort tid det største salg i klubbens historie. Det er vi utroligt stolte af. Anker er en fantastisk fodboldspiller og en rigtig god dreng. Vi er sikre på, at han nok skal nå langt, og vi ønsker ham alt muligt held og lykke i karrieren, siger Søren Henriksen, der er sportschef i Vendsyssel FF.

Tidligere på sommeren blev sidste sæsons topscorer Wessam Abou Ali solgt til svenske Sirius.