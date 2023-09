Vendsyssel savnede skarphed og dommerhjælp

I timerne op til fredagens kamp mod FC Fredericia præsenterede Vendsyssel FF et par nye ansigter. For Vendsyssels skyld må man håbe, at Kasper Lunding og Caden Clark kan forstærke både bredden og kvaliteten. Sammen med dommertække manglede den afgørende skarphed og indskiftningsmulighederne i fredagens kamp for hjemmeholdet.

Den første time var godkendt fra VFF's side, men i den sidste halve time dalede kvaliteten, da bredden blev udslagsgivende hos de to hold.

Der var ellers gode takter i Vendsyssel-spillet. I hvert fald offensivt. For første gang i sæsonen virkede det som om, vendelboerne var i stand til at sætte spillet på den sidste tredjedel af banen mod en ligeværdig modstander. Der var nogle af de karakteristika i spillet, som har været fraværende siden sæsonstart.

Store huller i osten

Når det er sagt, så virkede Vendsyssels presspil i perioder en kende naivt og særdeles mangelfuldt. Det burde Gustav Marcussen have udnyttet, da Fredericia skilte Vendsyssels pres fra hinanden. En kæmpe hovedstødschance blev headet forbi målet.

Hjemmeholdet havde også chancer, men det var FC Fredericia, der var farligst. Nogle gange godt hjulpet på vej af skødesløshed fra Omar Jebali, der har en yderst interessant boldomgang. Det er galt eller genialt fra tuneseren.

Kort før pausekaffen skulle indtages spillede Vendsyssel sig frem til halvlegens største chance, da Lasse Steffensen endte med at brage bolden på overliggeren. Få sekunder efter træffet på overliggeren var den gal i modsatte ende.

Vendsyssel FF gav sig selv og tilskuerne en huskekage. Der er fortsat bøvl i forhold til modstandernes muligheder for at slå kontra. Sådan en var meget tæt på at bringe FCF foran, men de to hold gik til pause uden scoringer.

Der havde været god underholdning for pengene i de første 45 minutter, og den tendens fortsatte efter pausen.

Vendsyssel FF kørte fortsat godt på, og Lasse Steffensen fik hjemmeholdets første chance efter pausen, da han fik foden på et indlæg fra en stærkt spillende Rune Frantsen.

Det blev startskuddet til fem minutter med gode Vendsyssel-chancer. Da stadionuret rundede 60 minutter var det lidt af en gåde, at kampen fortsat ikke havde budt på en scoring.

Nok har Vendsyssel FF hentet nye folk, men FC Fredericias bredde har man ikke. Derfor var det også helt naturligt, at det var gæsterne, der først skiftede ud. Der blev sendt tre nye folk i aktion. Blandt andet nordjyske Nicolaj Ritter, der kort efter gjorde sig skyldig i kampens første mål.

Det så dog unægteligt ud til, at Ritter tæmmede bolden med sin venstre arm, men hjemmeholdets protester blev overdøvet af gæsternes jubel.

Vendsyssel FF formåede ikke for alvor at komme tæt på en udligning. FC Fredericia var derimod tæt på at øge føringen i flere omgange. Derfor var det ikke overraskende, at Emilio Simonsen kunne hamre bolden i mål på en omstilling i overtiden.