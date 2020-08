Vendsyssel scorer måltyv fra rivaler

FODBOLD:Vendsyssel FF har indgået aftale med angriberen Mikkel Agger, der kommer til klubben fra Viborg FF. Agger bliver udstyret med en kontrakt, der gælder til sommeren 2023.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Mikkel passer rigtig godt ind i det, vi gerne vil. Han er god i presspillet og bevægelig. Offensivt har vi ledt efter en angriber, som har angriber-genet, er en dygtig afslutter og er god til at lave både de nemme og de lidt svære mål. Samtidig kan han løbe dybt på modstanderen bagkæde og gå ind i sammenspillet mellem de andre. Her har vi synes, at Mikkels profil passer rigtig godt ind. Vi har haft kigget ham længe, og vi er rigtig glade for, det er lykkes, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

Mikkel Agger selv er godt tilfreds med sin nye kontrakt:

- Det kom lidt ud af det blå. Det var ikke en del af planen, men da Vendsyssel meldte sig på banen, og efter et par gode snakke med Lasse (Stensgaard, red.), så synes jeg, det var sindssygt spændende, og noget jeg godt kunne tænke mig at være en del af. Det er super dejligt at være tilbage. Vendsyssel FF er et helt andet sted, end da jeg var her sidst, da det hed FC Hjørring. En klub med noget større ambitioner og et helt andet setup. Jeg glæder mig bare helt vildt til at komme i gang,” siger han.

Mikkel Agger Fødselsdato: 1. november 1992 Nationalitet: Dansk Position: Angriber Tidl. klubber: Thisted FC, Esbjerg fB, FC Hjørring, AC Horsens, Sarpsborg 08 & Viborg FF Landskampe: 5 U-landskampe for Danmark, to mål. VIS MERE

Mikkel Agger har tidligere haft hjemmebane på Nord Energi Arena. Det var tilbage i sæsonen 2021/2013, hvor klubben hed FC Hjørring. Her spillede han otte kampe og scorede tre mål.

Siden har han repræsenteret Esbjerg fB, AC Horsens, Thisted FC, Sarpsborg 08 (Norge) samt Viborg FF.

I den netop overståede sæson spillede han 29 kampe, hvor det blev til seks mål og fem assists. Agger får nummer 9 i Vendsyssel FF.