Vendsyssel siger farvel til midtbanespiller

FODBOLD:Vendsyssel FF og Mikkel Frankoch er blevet enige om at skilles før tid.

Midtbanespillerens kontrakt er således blevet ophævet et halvt år før udløb.

- Mikkel har været hårdt ramt af skader i sin seneste tid i Vendsyssel FF og har haft et ønske om at komme ud af sin kontrakt. Det ønske har vi imødekommet. Vi takker Mikkel mange gange for hans indsats i Vendsyssel FF og ønsker ham alt det bedste i fremtiden, siger sportsdirektør Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

- Det har ikke været nogen nem beslutning, men jeg er sikker på, det er den rigtige beslutning for mig, da jeg er 100% klar til at komme ud og prøve noget nyt. Det sidste halvandet år har været hårdt, da jeg desværre har været meget skadet, men nu er jeg kommet mig helt over det og er klar til at prøve noget nyt, siger Mikkel Frankoch.

Mikkel Frankoch kom til Vendsyssel fra Skive i sommeren 2017.