Vendsyssel sikrede overlevelse i sandt drama

FODBOLD:Det blev et drama af episke dimensioner, da Vendsyssel sikrede sig en ny sæson i landets næstbedste række med en 2-1-sejr over Fremad Amager.

Vendsyssel havde sin fodboldskæbne i egne fødder, da man hjemme skulle vinde over Fremad Amager for sikre sig en ny sæson i landets næstbedste række. Meget sigende for de udfordringer, som Michael Schjønberg og spillertruppen har gennemlevet i foråret, var anfører Jeppe Svenningsen ikke blevet klar til skæbnekampen.

Det havde sendt den normale offensivspiller Dusan Jajic ned som venstreback. Det viste sig at være en meget god ide, for det blev som ventet et offensivt indstillet VFF-hold, der jagtede den sejr, der ved indgangen til kampen virkede som den mest sandsynlige vej til en fornyelse af sæsonkortet til 1. division.

Stemningen blandt de mange fremmødte fodboldfans i Hjørring var anspændt. Ét var nemlig, at Vendsyssel skulle vinde. Noget helt andet var, at man også skulle have et vågent øje på kampen mellem Kolding og Skive. En stor Kolding-sejr ville nemlig kræve en tilsvarende stor nordjysk sejr. Derfor blev det en tango på afgrundens rand for både Vendsyssel, Kolding og Skive.

Inden kampen var Vendsyssel noteret for 29 point. Kolding 29 point med en målscore, der var et mål dårligere og Skive på 28 point.

Hjemmeholdet bekendte hurtigt kulør. Der skulle angribes behersket men dog bestemt. Cham Saracevic var i hopla, og der gik ikke mange minutter før han slog tonen an med en flot dribletur, der sluttede med et skud på stolpen.

Jublen brød ud i Hjørring, da Gregory Berthier efter en lille halv time gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet, der meget insisterende havde presset Fremad Amager i bund. I den løbende stilling betød scoringen, at Vendsyssel kom på 32 point, mens Kolding med 0-0 mod Skive fortsat var på 30 point, mens Skive stod noteret for 29.

Det begyndte for alvor at ligne noget for hjemmeholdet, der ganske imponerende formåede at øge trykket mod gæsterne mål med føringen og et medlevende publikum i ryggen.

Vendsyssel FF - Fremad Amager Målscorere: 1-0 Gregory Berthier (28. minut), 2-0 Lasse Steffensen (45. minut), 2-1 Olakunle Olusegun (74. minut) Vendsyssels hold: Peter Friis Jensen - Tobias Damsgaard (Thomas Christiansen 94. minut), Anders Bærtelsen, Jakob Hjorth, Dusan Jajic - Muhammed Cham Saracevic, Jelle van der Heyden, Mikkel Wohlgemuth, Tiemoko Konaté - Gregory Berthier (Morten Knudsen 79. minut), Lasse Steffensen ( Virgiliu Postolachi 79. minut). Advarsler: Jacob Haahr (17. minut), Marcus Mlynikowski (32. minut), Olakunle Olusegun (34. minut), Obinna Awara (58. minut), Mikkel Wohlgemuth (67. minut), Jacob Pryts (67. minut), Momo Toure (83. minut) Tilskuere: 1.380

Kort før pausen fik Vendsyssel udbytte af det vedvarende pres mod Fremad Amagers mål. Forårets helt store positive historie i Hjørring, Lasse Steffensen, gjorde det til 2-0, da han headede et fint indlæg i mål.

Den omskolede forsvarsspiller understregede med sin scoring, at han er verdens bedste nødløsning. Selv ikke den mest optimistiske spåkone kunne have forudset, at Lasse Steffensen ville blive en målmaskine for det nedrykningstruede mandskab.

Tomålsføringen gjorde det alt andet lidt nemmere for alle med sympati for Vendsyssel at holde nerverne i ro. Ved pausetid var der fortsat ikke scoret i Kolding - Skive, hvilket betød, at Kolding skulle score fire gange efter pausen, mens Vendsyssel ikke måtte score yderligere.

Med den viden i baghovedet angreb Vendsyssel anden halvleg med stor kløgt. Der var ro på, og frem til det 74. minut var Fremad Amager ikke i nærheden af at score et mål. End ikke tæt på at skabe en farlig situation.

Det ændrede sig som ved et trylleslag. Bogstavligt talt. Det krævede nemlig et stykke fodbold-magi fra Olakunle Olusegun at bringe Fremad Amager tilbage i kampen. Med et solomål, som selv Michael Laudrup ville have været stolt af, reducerede han til 1-2.

Med et var stillingen i Kolding pludselig relevant igen. Her stod der stadig 0-0, så nerverne kom ikke helt uden på tøjet hos de lokale fodboldtilskuere.

Få minutter efter steg den kollektive puls imidlertid, da stadionspeakeren kunne annoncere, at Kolding var kommet foran på en scoring fra Mads Eriksen.

Da Kolding kørt før tid bragte sig på 2-0 var det blot en enkelt scoring i en af de to kampe, der gjorde forskellen på nedrykning eller overlevelse, men Vendsyssel gjorde sin del og kørte en 2-1-sejr hjem, mens Kolding ikke kom tættere på den forløsende 3-0-scoring end en kæmpe chance til Oliver Drost, som blev brændt.

Dermed kunne jublen bryde løs, da det sidste fløjt nærmest lød simultant i Hjørring og Kolding.