Vendsyssel skal forstærkes inden lukketid: - Jeg får at vide, at vi er tæt på noget

FODBOLD:Transfervinduet lukker på mandag ved midnat, og dermed er Vendsyssel FF efterhånden ved at være under tidspres.

Vendelboerne skal nemlig gerne have forstærket truppen med både en angriber og en kantspiller, men selv om tiden er ved at være knap, er cheftræner Lasse Stensgaard fortsat fortrøstningsfuld.

- Nu er det ikke mig, der sidder med forhandlingerne, men jeg regner med og håber på, at det løser sig. Jeg kan komme til at se rigtig dum ud nu, hvis det ikke lykkes, men jeg får i hvert fald at vide, at vi er tæt på noget, siger Lasse Stensgaard.

Cheftræneren kalkulerer dog ikke med forstærkninger før søndagens hjemmekamp mod Hvidovre.

- Det er måske lige at stramme den. Jeg håber bare, at vi får det på plads, inden vinduet lukker og gerne i god tid inden midnat mandag aften, siger Lasse Stensgaard.

Både den tidligere AaB-spiller Mathias Thrane og Mikkel Basse, der spillede for Vendsyssel FF i foråret, træner med i klubben i øjeblikket, men de er centrale midtbanespillere, og Vendsyssels førsteprioritet er altså at forstærke sig længere fremme på banen.

- Vi skal gerne have noget mere at gøre med på de positioner, for det er en lang sæson, og det vil være godt med noget mere konkurrence deroppe, siger Lasse Stensgaard.