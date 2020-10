Vendsyssel skal handle på sidste dag: Vi er tæt på noget

FODBOLD:Vendsyssel FF fik søndag canadisk forstærkning til offensiven i form af angriberen Easton Ongaro fra Canada, men det bliver ikke det sidste, klubben laver, inden transfervinduet lukkes mandag aften ved midnat.

- Vi arbejder stadig på nogle ting, og der skal mere ind i dag, siger træner Lasse Stensgaard.

- Nu er det jo ikke mig selv, der sidder med forhandlingerne, men min fornemmelse er, at vi er ret tæt på noget. Papirarbejdet skal selvfølgelig lige gå i orden, siger han.

Vendsyssel har måttet sande, at angriberen Christoffer Boateng er ude for resten af sæsonen med en korsbåndsskade, og da holdet i forvejen var ved at være tyndt besat på angrebspladserne, så er det der, der skal forstærkninger til.

- Vi kigger dels efter en regulær angriber og dels en, der kan spille flere pladser i offensiven. Altså også som kant eller som tier. Og så kigger vi også lidt efter noget til midtbanen. Det er ikke det, der er førsteprioritet, med det kan jo være, at der dukker noget op, som er too good to be true, lyder det fra cheftræneren.