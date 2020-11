Vendsyssel skal holde trit med rækken: Skæbnekamp i Kolding

FODBOLD:Vendsyssel FF har tabt de seneste tre kampe på stribe, og hvis klubben fredag aften støder ind i endnu et nederlag i den vigtige udekamp mod Kolding IF, så vil klubberne ovenover for alvor begynde at løbe væk.

Inden kampen ligger de to klubber som henholdsvis nummer 10 og 11 i 1. division med otte point, mens der er hele fem point op til niendepladsen. Vendsyssel kan dog glæde sig over, at de vandt det omvendte opgør med 1-0, men træner Lasse Stensgaard forventer en tæt kamp.

- Det synes jeg, det var sidst, vi mødte dem, og min forventning til i morgen er, at det bliver en kamp på 90+ minutter, hvor vi skal være på stikkerne hele vejen. Og så håber jeg, vi er lidt dygtigere til at få hugget bolden i kassen, end vi var sidst, når vi har perioder med momentum, siger Lasse Stensgaard til klubbens hjemmeside.

Han må fortsat undvære en række skadede spillere - heriblandt målmand Peter Friis Jensen og midtbanespilleren Morten Knudsen. Foruden den langtidsskadede angriber Christoffer Boateng.

Og denne gang må han også undvære forsvarsspilleren Lasse Steffensen, der må sidde over med karantæne.