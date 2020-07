Vendsyssel skal tage de første skridt med ny spillestil: - Vi kan ikke handle os stærke

FODBOLD:Onsdag blev han udnævnt som ny cheftræner i Vendsyssel FF, og søndag skal Lasse Stensgaard så allerede i ilden med sin nye klub.

Efter tre træningspas får Stensgaard debut, når det gælder udekampen mod Nykøbing FC i næstsidste spillerunde i Nordicbet Ligaen.

- Jeg håber, at vi får vist noget af det, vi trods alt har nået at træne. Jeg er sikker på, at noget kommer til at se rigtig fint ud, mens der sikkert også er noget, der kommer til at se frygteligt ud, men det tager vi gerne på os, for vi skal i gang med arbejdet.

- Selvfølgelig er det vigtigt at vinde de sidste kampe, men det er også vigtigt for os spillemæssigt at nå så langt som muligt. Hvordan det kommer til at se ud mod Nykøbing, er der nok også en modstander, der er med til at bestemme, men jeg forventer, at vi stimler sammen i duellerne, for det kan man altid gøre, og det er også det, jeg har set til træning, siger Lasse Stensgaard.

Det står dog klart, at spillerne i Vendsyssel FF skal vænne sig til en ny virkelighed, nu når det er Lasse Stensgaard og David Olsen, der har overtaget træneransvaret fra Johnny Mølby og Henrik Larsen.

David Olsen, der senest har været U19-træner i AaB, er den anden halvdel af Vendsyssels nye trænerduo. Foto: Bente Poder

- Når vi ikke har bolden, vil vi gerne højere op på banen og trykke til modstanderne, og med bolden kommer der positionelt også til at være nogle forskelle i forhold til, hvordan man har gjort det inden. Ikke fordi der har været noget i vejen med det, men vi tror bare på noget andet.

- Det kommer dog også til at afhænge af, hvordan truppen ser ud i næste sæson, for vi skal jo sætte vores spillere, hvor de er bedst. Det skal ikke være et eller andet projekt, vi bare har bestemt os for på forhånd. Det vil ikke give mening, siger Lasse Stensgaard.

Kan ikke handle sig stærke

Lasse Stensgaard får dog selv et stort ord at skulle have sagt i sammensætning af næste sæsons Vendsyssel-trup. Efter fyringen af Ole Nielsen bliver stillingen som sportsdirektør ikke genbesat, så det ansvar skal fremover varetages af Lasse Stensgaard i samarbejde med bestyrelsesformand Jacob Andersen.

- Vi skal bygge et stærkt fundament, men det er allerede stærkt, så det er ikke sådan, at vi skal ud at fylde 25 nye brikker på tavlen. Der kommer til at ske lidt nyt, men det vigtige er nok mere det, der sker på træningsbanen efterfølgende. Vi har ikke en ambition om bare at handle os stærke. Vi skal også træne os til det, siger Lasse Stensgaard.

Fremtiden er dog uvis for mere end en håndfuld spillere i den nuværende trup.

Mikkel Basse, Emmanuel Ogude, Andreas Kaltoft, Daniel Christensen, Bradford Jamieson IV og Jelle van der Heyden har alle kontraktudløb efter sæsonen, og derudover udløber aftalerne med Jakob Blåbjerg og Wessam Abou Ali, der begge er lejet i AaB.

- Det vil være unfair over for spillerne bare at lade de her to sidste kampe være altafgørende for, om vi vil have dem med videre. Vi skal til at prøve noget nyt, og det er ikke alt, der kommer til at klikke, så det skal spillerne ikke rammes af.

- Vi kommer til at se på tingene over et lidt længere perspektiv, men er man i en gråzone, er det klart, at det ikke vil gøre noget dårligt, hvis man går ind og imponerer os i de to sidste kampe, siger Lasse Stensgaard.

Søndagens kamp mod Nykøbing FC fløjtes i gang klokken 13.