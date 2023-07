Vendsyssel skuffede stort

KØGE:Vendsyssel FF skuffede stort, da man var en tur i Køge. Det blev til et klart nederlag.

Efter mindre end to minutters spil bragte Lucas Jensen Vendsyssel FF på sejrskurs mod HB Køge, da han udnyttede godt presspil fra holdkammeraterne, men fra det punkt gik det ned ad bakke.

Den hurtige føring var lige netop den rullestart, som et nysammensat forsvar havde brug for.

Mens Vendsyssel spillede gennemgik Tobias Anker et lægetjek i AGF, og i hans fravær spillede Emil Nielsen centralt, mens nytilkomne Mathias Haarup fik lyndebut som venstreback.

Måske var det den hurtige føring, der gjorde Vendsyssel-spillet vaklende, for der manglede meget i Vendsyssel-spillet. HB Køge burde have scoret før pausen.

Det gjorde man til gengæld kort efter pausen, da Pierre Larsen afsluttede et angreb, hvor VFF blev splittet til atomer.

Helt skidt blev det, da Marcus Gudmann bragte HB Køge foran på en perle af et frisparksmål. Vendsyssel var efterfølgende tæt på at komme yderligere bagud, men et par gode aktioner fra Marcus Bundgaard afværgede den udvikling.

Mod kampens slutning lukkede og slukkede Marcus Gudmann med endnu en scoring.