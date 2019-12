Vendsyssel slog Værløse, selv om stjernerne tabte

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton oprustede før sæsonen med blandt andre tilføjelse af en af landets bedste herresinglespillere i form af Jan Ø. Jørgensen.

Men nordjyden har ikke fået nogen god start i sin nye klub. Da Vendsyssel Elite Badminton torsdag aften tog imod Værløse hjemme i Arena Nord i Badmintonligaen, tabte Jan Ø. Jørgensen sin kamp i herresingle til Rasmus Messerschmidt, der sejrede i to sæt.

Nederlaget var Jan Ø. Jørgensens tredje i fem singlekampe for Vendsyssel Elite Badminton i denne sæson. Vendelboerne vandt dog alligevel holdkampen mod Værløse med 5-4.

Sådan gik det for Vendsyssel-spillerne mod Værløse: 1. mixeddouble: Robin Tabeling/Christinna Pedersen - Mikkel Mikkelsen/Sara Lundgaard 21-18, 21-23, 21-17 2. mixeddouble: Jacco Arends/Kamilla Rytter Juhl - Mathias Thyrri Jørgensen/Mai Surrow 21-18, 21-23, 14-21 1. damesingle: Kirsty Gilmour - Julie Jakobsen 13-21, 15-21 2. damesingle: Debora Jille - Sara Lundgaard 21-14, 21-14 1. herresingle: Jan Ø. Jørgensen - Rasmus Messerschmidt 20-22, 12-21 2. herresingle: Zvonimir Durkinjak - Ditlev Jæger Holm 23-21, 21-19 1. damedouble: Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl - Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow 21-12, 3-21, 19-21 1. herredouble: Robin Tabeling/Jacco Arends - Mathias Thyrri Jørgensen/Daniel Lundgaard 21-15, 21-15 2. herredouble: Zvonimir Durkinjak/Jan Ø. Jørgensen - Mikkel Mikkelsen/Rasmus Messerschmidt 21-9, 21-12 VIS MERE

Sommerens to andre store tilføjelser i Vendsyssel Elite Badminton, Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, gjorde sig ellers også negativt bemærket med et nederlag i damedouble, men Vendsyssels sejr blev sikret af to sejre i herredouble, hvor Jan Ø. Jørgensen blandt andet fik en revanche mod Rasmus Messerschmidt, da han sammen med Zvonimir Durkinjak hentede en sejr over Messerschmidt og makkeren Mikkel Mikkelsen.

Sejren sikrede Vendsyssel Elite Badminton syv point. Efter fem kampe har holdet hentet 32 point. Det rækker til en foreløbig førsteplads, men den forsvinder senere torsdag aften, når Solrød Strand og Skovshoved har afviklet deres indbyrdes opgør. Også Højbjerg, der lå nummer et før torsdagens kampe, har spillet en kamp færre end Vendsyssel og kan gå forbi.