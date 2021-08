Vendsyssel smed igen en føring og delte med tophold

FODBOLD:NordicBet Liga-mandskabet Vendsyssel FF var søndag eftermiddag på jagt efter ligasæsonens første sejr. Det startede endnu engang godt for nordjyderne, der hurtigt bragte sig foran, men som måtte se Fredericia kæmpe sig tilbage i kampen, som sluttede 1-1.

Det var et Vendsyssel-hold, som startede som lyn og torden. Kombinationerne flød mellem de pasningssikre spillere fra hjemmeholdet, og det gav en drømmestart efter bare tre minutter.

Et par hurtige afleveringer i venstresiden spillede Tiemoko Konaté fri til et indlæg. Ivorianeren knaldede bolden lige i panden på en flyvende Mikkel Wohlgemuth, der stangede bolden ind på stolpen og videre i mål.

Den gode start for Vendsyssel var der sådan set ikke noget odiøst i. Det har været mere reglen end undtagelsen, at Vendsyssel relativt hurtigt har bragt sig foran i sæsonens kampe i NordicBet Ligaen. Det har dog endnu ikke kastet en sejr af sig.

Hjemmeholdet fortsatte efter scoringen med at tage masser af initiativ. Det blev dog kun til et par halve chancer.

Men efter et kvarter var Vendsyssel ved at blive sin egen værste fjende. Først var det målmand Lukas Jonsson, som kun halvklarede på en relativt svag afslutning fra Kristian Kirkegaard. Svenskeren fik dog selv afværget i anden omgang.

Kort efter smed Delphin Tshiembe en hård bold ind foran eget mål, som Lukas Jonsson ikke fik fat i. Fredericia var tæt på at kunne udligne, men målmanden fik igen reddet situationen i sidste øjeblik.

Derfra satte Fredericia sig mere og mere på kampen. Boldbesiddelsen var tippet over til gæsterne.

Det kastede efter en halv time en friløber af til Fredericias offensive profil Samson Iyede, men dommeren fløjtede frispark. En kæmpe fejldom, da dommer Nils Heer dømte det til Fredericia, og dermed røvede dem fra en mulig udligning.

Nils Heer reagerede prompte på sin egen fejl ved at kaste sig i græsset med hænderne i hovedet. Han undskyldte straks til udeholdet, men modtog samtidig store klapsalver fra hjemmepublikummet.

Vendsyssel FF - FC Fredericia Mål:1-0 MIkkel Wohlgemuth (3. minut), 1-1 Christian Tue Jensen (37. minut), Advarsler: Lucas Jensen (41. minut), Jeppe Pedersen (45. minut), Oliver Olsen (84. minut) Opstilling VFF (4-3-3): Lukas Jonsson - Christoffer Boateng (Thomas Christiansen, 46. minut) Delphin Tshiembe, Xandro Schenk, Terence Baya (Lucas Jensen, 33. minut) - Mikkel Wohlgemuth (Jelle van der Heyden, 62. minut) Thomas Oude Kotte, Jeppe Pedersen (Zander Hyltoft, 75. minut) - Tiemoko Konaté, Diego Montiel , Panagiotis Armenakas (Lasse Stefensen 46. minut)

Lucas Jensen, der spillede i Hjørring-klubben fra 2017-2019, blev præsenteret kort før kampstart, og han fik et hurtigt comeback i det nordjyske. Terence Baya slog skulderen efter en halv time og ind kom altså Lucas Jensen, der så sent som lørdag trænede med i Superligaklubben Vejle.

Endnu en kontroversiel situation udspillede sig ved Fredericias udligning i det 37. minut. Gæsterne satte bolden hurtigt i gang, mens deres egen keeper Alexander Nybo lå i græsset. Få sekunder senere kunne Christian Tue Jensen bare sætte en fod på en flad tværaflevering, og sikre den udligning som Fredericia længe havde bagt op til.

Vendsyssel formåede ikke at holde momentum efter den gode start. Hjemmeholdet var gået et gear eller to ned i slutningen af første halvleg, men det så straks bedre ud efter pausen.

Hjemmeholdet fik skruet intensiteten i vejret, men anden halvleg var en halvtrist affære. De to hold kreerede intet, og det var derfor lidt af en sejtrækker for de fremmødte tilskuere.

Det var først efter 70 minutter, at halvlegens første reelle mulighed opstod. Thomas Oude Kotte blev nedlagt på midten af banen, men dommerens fløjte forblev tavs. Et par afleveringer senere kunne gæsternes Valence Nambishi sende et helt fri skud i sidenettet.

Til allersidst lykkedes det Fredericia at lægge et pres på værterne. Flere dødboldsituationer var ved at blive farlige, mens Anders Holvad og Jeppe Gertsen begge havde gode muligheder for at sende de tre point til Fredericia.

Med den ene point ligger Vendsyssel FF stadig udenfor top-6. Næste opgave for Vendssyssel er på søndag på udebane mod HB Køge.