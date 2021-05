Vendsyssel FF smed sejren væk i Hvidovre, men er over nedrykningsstregen

FODBOLD:Vendyssel FF har midt i sin kamp for overlevelse i 1. division fået en uvane med at lukke modstanderholdet tilbage i kampe, som man ellers har helt styr på.

I hjemmekampen mod Hobro formåede Vendsyssel ikke at følge op på en flot første halvleg, og ude mod Skive kom hjemmeholdet tilbage og fik vendt 0-1 til 2-1 i en kamp, som Vendsyssel ellers også så ud til at kontrollere.

Det blev alle dårlige gange tre, da Vendsyssel for tredje gang på fire kampe smed en føring, da 2-0 ude mod Hvidovre blev forvandlet til 2-2.

Sekundviseren havde ikke været uret rundt mange gange, før Vendsyssel første gang viste tænder. Muhammed Cham Saracevic spillede Lasse Steffensen fri, men Steffensens afslutning blev blokeret af Filip Djukic, der ikke havde behøvet at anstrenge sig, fordi linjedommeren hævede flaget i samme sekund, som afslutningen faldt.

Der var til gengæld ikke offside, da Gregory Berthier trak til baglinjen og sendte en flad aflevering på tværs i Hvidovre-feltet. På ufattelig vis fik bolden lov til at passere til en fri Tiémoko Konaté. Ivorianeren brændte imidlertid den store chance, da han tøvede et splitsekund for længe.

Nu var Hvidovre advaret, men Per Frandsens tropper, kunne også skabe panderynker hos VFF-træner Michael Schjønberg. Der var nemlig gode takter fra københavnerne, da unge Marcus Lindberg kom foran Anders Bærtelsen på et indlæg og afsluttede fra kort afstand mod Peter Friis Jensen. Den rutinerede keeper klarede dog med en fin parade.

I det hele taget var det en åben slagudveksling mellem to hold, der ville fremad. Vendsyssels offensive intentioner fik dog et skud for boven, da Muhammed Cham Saracevic måtte udgå med det, der lignede en skade efter 20 minutters spil.

Det stoppede imidlertid ikke Vendsyssels offensive tilnærmelser mod Hvidovres mål. Efter sit efterhånden obligatoriske gule kort fik Tiémoko Konaté vist, at han er manden, der sammen med alsidige Lasse Steffensen, skal sparke Vendsyssel til en ny sæson i landet næstbedste række.

Da Konaté for anden gang i kampen fik muligheden for at klappe på kassen, var der ingen betænkningstid, og fra noget, der mindede om straffesparkspletten bankede han bolden i nettet.

1-0 til Vendsyssel var på ingen måde ufortjent, og med Tiémoko Konaté som en evig kilde til uro. Den livlige kantspiller fik også den første chance i anden halvleg, men den udmøntede sig ikke i en scoring.

Det gjorde det til gengæld 10 minutter efter pausen, da Vendsyssel via et straffespark fik bragt sig på 2-0. Det var Mikkel Wohlgemuth, der for anden kamp i træk konverterede spillets største chance til et mål.

Hvidovre IF - Vendsyssel FF (0-1) Målscorere: 0-1 Tiémoko Konaté (37. minut), 0-2 Mikkel Wohlgemuth, straffe (55. minut), 1-2 Nicolaj Agger (61. minut), 2-2 Kim Aabech, straffe (67. minut) Vendsyssels hold: (4-4-1-1) Peter Friis Jensen - Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Andreas Kaltoft, Jeppe Svenningsen - Tiémoko Konaté, Dusan Jajic (Jelle van der Heyden 79. minut), Mikkel Wohlgemuth, Muhammed Cham Saracevic (Zander Hyltoft 20. minut) - Gregory Berthier (Søren Henriksen 57. minut) - Lasse Steffensen (Virgiliu Postolachi 79. minut). Advarsler: Tiémoko Konaté (28. minut), Mikkel Wohlgemuth (39. minut), Lasse Steffensen (59. minut), Tiémoko Konaté (67. minut), Andreas Kaltoft (68. minut) Udvisninger: Tiémoko Konaté (67. minut) VIS MERE

I de efterfølgende minutter virkede alt fryd og gammen for Vendsyssel, der så ud til at være i kontrol, men bedst som det lignede tre tiltrængte point, lukkede Vendsyssel Hvidovre tilbage i kampen via en reducering fra Nicolaj Agger.

Fem minutter gik det helt galt, da Tiémoko Konaté gik fra rollen som potentiel helt til skurk. Han begik et klodset straffe og modtog efterfølgende sin anden advarsel.

På det efterfølgende straffespark udlignede Kim Aabech til 2-2. Nu var det op ad bakke for Vendsyssel, der dog kæmpede flot i de sidste 25 minutter.

På trods af et par chancer til Hvidovre var det derfor et hårdt tilkæmpet og sandsynligvis meget vigtigt point, som man fik fightet i hus.

Med 2-2 og det ene point er Vendsyssel lige netop at finde over stregen på bedre målscore end Kolding. Det er blot et enkelt ekstra scoret mål i nordjysk favør, der tæller i Vendsyssels favør.