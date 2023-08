Vendsyssel snød Hobro til sidst

På et sent sejrsmål af Ayo Simon Okosun løb Vendsyssel FF søndag med sejren i det nordjyske lokalopgør mod Hobro IK.

Okosuns langskudstræffer sikrede en 1-0-sejr efter en kamp, hvor Hobro i store perioder ellers lignede det bedste bud på en vinder.

Sejren betyder, at Vendsyssel FF nu har syv point efter sæsonens første fire kampe. Hobro fik til gengæld sat en stopper for en stime på tre sejre i træk.

Hobro IK - Vendsyssel FF 0-1 (0-0) Fodbold, Nordicbet Ligaen

Mål: 0-1 Ayo Simon Okosun (89. minut)

Advarsler: Mads Freundlich, Hobro IK (16. minut), Oskar Øhlenschlæger, Vendsyssel FF (50. minut), Carl Lange, Vendsyssel FF (70. minut), Frederik Mortensen, Hobro IK (89. minut)

Hobro IK's opstilling (3-5-2): Jonathan Fischer - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Frederik Dietz - Oliver Klitten, Frederik Mortensen (Soumaila Ouattara, 90. minut), Mads Freundlich (Christian Hørby, 90. minut), Mathias Kristensen (Villads Rasmussen, 75. minut), Frederik Elkær - Laurs Skjellerup (Moubarack Compaoré, 85. minut), Muamer Brajanac

Vendsyssel FF's opstilling (3-4-3): Marcus Bundgaard - Mads Greve, Mattias Jakobsen (Omar Jebali, 83. minut), Emil Arendrup Nielsen - Rune Frantsen, Ayo Simon Okosun, Oskar Øhlenschlæger (Benjamin Smales Braithwaite, 83. minut), Mathias Haarup (Carl Lange, 67. minut) - Lucas Jensen, Lasse Steffensen (Oscar Buch, 67. minut), Marcus Hannesbo

Dommer: Jesper Nielsen

I en chancefattig første halvleg var det Hobro, der var tættest på føringen.

Efter en lille halv times spil sendte Muamer Brajanac faktisk bolden i nettet efter et indlæg fra Frederik Elkær, men scoringen blev annulleret for offside.

I stedet burde Hobro have taget føringen efter 35 minutters spil efter et mønsterangreb. Efter at et par afleveringer havde skåret Vendsyssel-defensiven op havnede bolden hos en helt fri Laurs Skjellerup. Hans afslutning blev dog reddet af Vendsyssel-målmand Marcus Bundgaard, og efterfølgende sendte Muamer Brajanac bolden over mål.

Også fra anden halvlegs start var det hjemmeholdet, der greb initiativet, og målchancerne begyndte så småt også at komme.

Efter en times spil var Mathias Kristensen tæt på en scoring efter en smart hjørnesparkskombination, men midtbanespilleren fik blokeret sin afslutning.

Kort efter sendte samme Kristensen et langskud snert forbi mål, og også Frederik Elkær var nærgående, da han måtte se et frisparksforsøg blive klaret af Marcus Bundgaard.

I de døende minutter var det alligevel Vendsyssel, der løb med sejren, da banens bedste spiller Ayo Simon Okosun bragede et langskud i nettet bag en chanceløs Jonathan Fischer, og så kunne gæsterne juble over den anden sejr i træk.