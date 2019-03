Vendsyssel snublede i skovbunden

FODBOLD: I over 80 minutter var pointene på vej nordpå, men i overtiden indkasserede Vendsyssel et mål efter stort Vejle-pres og måtte nøjes med 1-1 på udebane.

For anden Superligakamp i træk fik Vendsyssel ganske hurtigt fundet vej til området bag kridtstregerne mellem stolperne. Efter et indlæg fra anfører Alexander Juel Andersen, fik Tiémoko Konaté hevet den til sig og begav sig ud i kunsten at spille klumpspil.

Det havde Vendsyssel-spilleren ganske stort held med. I hvert fald trillede læderne til Moses Opondos fodsåler, som fra sin position i feltet sendte nordjyderne foran 1-0 efter otte minutter.

Vendelboerne stillede til oprykkerbraget med fem i bagerste geled, hvor Mads Roerslev og Søren Henriksen på yderpositionerne havde fået klare dessiner om at være fremadrettede i deres spil. Fra bænken signalerede cheftræner Jens Berthel Askou, at forsvarsspillerne skulle bevæge sig synkrong, være en sammenhængende kæde - og det lykkedes de fint med.

I den modsatte ende, hos Vejles nye cheftræner Constantin Calca, var beskeden den samme. Operationen så dog ikke ud til at være velykket. Patienen så døende ud omkring Vendsyssels første scoring.

Der var klart boldmæssigt overtag i boldbesiddelse til Vejle de første 45 minutter, men det var ikke en dominans, der kastede spandevis af store chancer af sig. Vendsyssel-spillerne var kloge i presspillet på den forreste tredjedel, agerede ikke overilet, men dog stadig insisterende.

Jon Thorsteinsson tog et stort slæb, Moses Opondo ligeså, og så var duoen Francisco Junior og Matti Steinmann ganske velfungerende i midteraksen.

Vejle havde dog noget speed, der gjorde ondt på vendelboerne et par gange. Efter 21 minutter blev Junior overløbet af Vejles Kerim Memija, Vendsyssel nødt til at give frispark væk omkring baglinjen, men Tørnes fik bokset det efterfølgende indlæg væk.

Kort efter kom Moses Opondo til en fin chance med låget på et indlæg fra Thorsteinsson, men afrettet af Vejle-spiller og hjørnespark. Det blev forvaltet skidt, satte en kontra fra hjemmeholdet i gang, som fire mod tre tilbagestormende nordjyder fik flyttet bolden til venstre og chippet et indlæg mod den bagerste stolpe.

Michael Tørnes reddede imidlertid gløderne ud af ilden med et godt indgreb.

Snublede i overtiden

Efter pausen kom hjemmeholdet mere og mere på færde i nordjydernes felt. Efter Alexander Juel Andersen havde headet et hjørnespark fra Thorsteinsson mod målet, dog lige på, var det i den efterfølgende periode småt med Vendsyssel-chancer.

På en stikning i dybden fra en Vejle-fod, bevægede keeper Michael Tørnes sig frem for at cleare, men Vendsyssels sidsteskanse kiksede fælt, ja bolden endte næsten med at skrue tilbage mod eget mål, før anfører Juel Andersen kom ham til hjælp og fik den ekspederet væk.

For at pumpe lidt ekstra energi ind i sin opstilling, forsøge at skabe ro på den vigtige midterste del af kampmarken, sendte Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou sine to normalt boldsikre kort Mikkel Wohlgemuth og Morten Knudsen ind. Der skulle holdes fat i kuglen, når man endelig havde den, og det blev altså de to, der skulle bidrage til den mission.

Når de så fik den, vendelboerne, var de ikke særlig villige til at sætte den på spil. Oppe 1-0 i en nøglekamp ude mod bundkonkurrenterne fra Vejle var en drømmesituation. Så hellere en lang bold ud af kommunen for meget end for lidt.

Det sidste kvarter fik Vejle sendt et par giftige indlæg afsted fra kanterne, som skabte usikkerhed, men det var som om, at hjemmeholdet manglede attitude.

Skarp kontrast til Vendsyssels Jon Thorsteinsson, der krigede som kun islændinge kan gøre. Forbilledligt.

Bedst som det lignede tre Vendsyssel-point, snublede nordjyderne dog i overtiden. For i overtiden gav hjemmeholdets pres pote. På et indlæg fik Vejles Gustaf Nilsson med ryggen mod målet headede bolden i en bue over Tørnes og i mål til slutresultatet 1-1.

Det fik sindende i kog, specielt hos Thorsteinsson, er fik en advarsel i slutsekunderne for et sammenstød med en Vejle-spiller.

Med det ene point forboliver Vendsyssel på 12. pladsen i tabellen.