Vendsyssel snublede til sidst mod oprykningskandidater

FODBOLD:Vendsyssel FF var onsdag tæt på at hente endnu et uventet point, da nordjyderne mødte oprykningskandidaterne fra Esbjerg og dominerede i anden halvleg.

I de døende minutter snød Rudolph Austin og Esbjerg dog Vendsyssel for det ene point, da midtstopperen efter et hjørnespark scorede til 1-2.

4 Vendsyssel FF mødte onsdag aften Esbjerg fB i 1. division. Foto: Martin Damgård

Fra start havde Vendsyssel svært ved at holde styr på superliganedrykkerne. Det var således gæsterne, som hurtigt kom til flere markante chancer.

Efter 12 minutteer førte Jakob Ankersen an i et angreb ned langs venstre fløj, hvor Nicklas Strunck med lethed kunne sætte en rolig inderside på i det lille felt og bringe vestjyderne foran.

Efter scoringen kom Vendsyssel bedre ind i kampen, men det var fortsat gæsterne, som lagde det største, offensive pres.

I starten af anden halvleg kom hjørringenserne til deres hidtil største chance i kampen. Mikkel Agger søgte ud på siden af feltet, hvorfra han fandt canadiske Easton Ongaro centralt. Men fra ganske kort afsted sendte angriberen bolden forbi mål.

Det blev efterhånden en symptomatisk situation for nordjydernes anden halvleg. Gang på gang kæmpede de med at spille sig helt gennem Esbjerg-forsvaret.

Først med et kvarter igen, hvor Søren Henriksen slog et fremragende indlæg fra sin backposition, gav det pote. Her dukkede Ongaro op og headede hjemmeholdet på 1-1.

I det sidste minut af den ordinære spilletid dukkede Esbjerg-anfører Rudolph Austin dog op, da gæsterne fik et hjørnespark. Bolden endte efter klumpspil ved midtstopperen, som uden problemer kunne sparke bolden ind bag en sagesløs Kevin Mendoza.