Vendsyssel søger modstandere: - Vi ringer og ringer, men der sker ikke noget

FODBOLD:Den skandaleombruste klub nord for fjorden, Vendsyssel FF, er på jagt efter spillere, trænere og modstandere.

Hjørring-klubben har foreløbig kun mødt Viborg FF, der spillede med reserver i samtlige 60 minutter. Klubben forsøger ellers ihærdigt at arrangere træningskampe, men en modstander har endnu ikke bidt på tilbuddene.

- Jeg kan sige, at vi ringer og ringer, men det er ikke lykkedes os endnu, men vi arbejder på det, for vi vil jo gerne have minimum et par stykker mere, men vi må se, om det kan lade sig gøre, siger cheftræner i Vendsyssel FF, Henrik Pedersen, til Nordjyske onsdag.

Kamptræningen er en vigtig faktor i sommerens forberedelser frem mod den kommende sæson, og derfor ærgrer det også cheftræneren, at ingen klubber endnu har bidt på krogen.

- Det er vigtigt at få prøvet de ting af, vi træner på, mod en modstander, så vi kan evaluere på kampen og ud fra det få lavet de næste to-do-lister.

Da Nordjyske mandag talte med Henrik Pedersen fortalte han, at den optimale situation for klubben ville være at have minimum to til tre træningskampe arrangeret inden sæsonpremieren på udebane mod Esbjerg 25. juli.

I begyndelsen af juli mødte spillerne fra Vendsyssel FF ind på træningsanlægget i Vrå uden hverken løn eller træner. Fire trænerløse dage senere blev Henrik Pedersen så præsenteret i klubben, der fortsat er mærket af den seneste tids kaotiske begivenheder.

Foruden søgningen efter en kampmodstander, så leder Vendsyssel FF også spillere, der kan gøre sig til. I øjeblikket er 13 spillere på kontrakt, og derfor skal et hav af ansigter formentlig præsenteres, hvis klubben fortsat skal gøre sig forhåbninger om at overleve den kommende sæson i NordicBet Ligaen.

- Der bliver arbejdet seriøst på det. Vi skal også have kortlagt, hvad vi selv har at gøre med, og hvad vi har behov for. Vi skal have nogle flere spillere ind, som både kan forstærke holdet, men også så får vi et højere antal spillere, lyder det fra Henrik Pedersen.

Transfervinduet er åbent helt frem til begyndelsen af september, så der er stadig tid at arbejde med for Henrik Pedersen.

- Vi skal have forstærket truppen inden den 25. (juli, hvor Esbjerg fB venter i sæsonens første kamp, red.), men det kan godt være, den mission ikke lykkes til tiden. Men der kan jo heldigvis også komme spillere ind efter den 25., siger den tidligere Strømsgodset- og Union Berlin-træner.

- Det er selvfølgelig ikke en optimal situation, men omvendt så er det dér, hvor vi er lige nu, og det er jeg sikker på, vi får noget rigtig godt ud af. Dem, der træner, og dem der spiller, træner rigtig godt, og de er åbensindet og klør på, tilføjer han.

Trænerteamet er heller ikke på plads endnu. Men der sker snart noget på den front. Han kan dog ikke løfte sløret for, hvem der kommer til klubben og hvornår.

- Det kommer snart. Vi har haft nogle rigtig gode samtaler med folk til trænerteamet, og jeg har en stor tro på, at vi snart kommer videre med det, slutter træneren.