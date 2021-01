Vendsyssel sparkede året i gang: Se, hvem der manglede - og var tilbage på græs

FODBOLD:Gennem efteråret har Vendsyssel FF kæmpet med bredden på de offensive pladser. Til årets første træningspas var der dog ingen forstærkninger til angriberpladserne.

Eneste nye ansigt var nemlig målmand Fabian Ehmann, som formentligt bliver den femte keeper i klubben, når kontrakten falder på plads.

Til gengæld var træningen uden den canadiske angriber, Easton Ongaro, der er færdig i Vendsyssel efter et lejeophold uden de store præstationer.

- Vi får tilgang af nogle nye spillere, og det gør, at der er flere hylder at tage fra. Det er en god ting. Derudover er det vigtigt at komme gennem opstarten med så få skader som overhovedet muligt, lyder det fra den nytiltrådte cheftræner, Michael Schjønberg.

Han er klar til at arbejde med, hvad end han ender med at stå med, når 1. division sparkes i gang. Den opgave ligger ved tyske Ingo Winther, som er fodbolddirektør i Core Sports Capital, der ejer aktiemajoriteten i Vendsyssel FF.

- Der er nogle mennesker, som har købt klubben, og de står bag alle de ting, der sker. De står for, hvem der kommer ind og ud. Der er en grund til, at de har købt klubben, og de vil også bruge klubben. Hvis man arbejder her, så skal man acceptere det. Jeg er sikker på, at de nok skal finde det, som vi skal bruge. Ellers må vi trylle lidt og finde på noget andet. Vi kan jo sagtens spille. Det har været meget værre, siger cheftræneren.

- Der er også spillere, som kan spille flere positioner. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan sove om natten, tilføjer Schjønberg.

Ingo Winther (mf.) er sportsligt ansvarlig i de tre klubber, som Core Sports Capital råder over. Foto: Henrik Louis

Cheftræneren kom til klubben med et ønske om at sparke mere energi og vilje ind i truppen. Det arbejde blev sat i gang med en højintens træning på anlægget i Vrå.

- Jeg vil have, at man udefra kan se, at spillerne giver det, de har. Man kan ikke gå fra banen og komme med undskyldninger bagefter. Når man er inde, så leverer man. Det forlanger jeg. Der skal vi bygge på med træning og stor intensitet, fortæller træneren.

- Når man ser tilbage på kampene i denne sæson, har det manglet lidt energi og vilje til at løbe de sidste meter. Men det er man nødt til som fodboldspiller. Især når vi ligger, hvor vi nu gør. Så er der ingen undskyldninger. Løbe kan man altid, tilføjer han.

Derudover håber den 53-årige træner at få god indflydelse på truppen.

- Det handler om humør og om at snakke meget med spillerne. Det er humør og kemi, som vi skal skabe. Spillerne skal have følelsen af, at alle er lige meget værd. Det er vigtigt, siger Schjønberg.

Ved træningspasset manglede den skadesramte målmand Peter Friis Jensen samt angriberen Christoffer Boateng. Sidstnævnte forventes ikke klar i indeværende sæson. Forsvarsprofilen Andreas Kaltoft er ligeledes fraværende i klubben.

- Kaltoft blev indlagt den 31. december og har fået fjernet sin blindtarm. Så der går lidt tid, inden han er tilbage. Men vi har andre spillere, og det hjælper ikke at klage eller snakke om, hvordan man savner dem. Vi arbejder med det, som er her nu, siger Michael Schjønberg.

Til gengæld havde Vendsyssel forsvarsspilleren Anders Bærtelsen tilbage i træning. Han har været ude med en skade siden oktober. Tobias Damsgaard og Jeppe Svenningsen deltog ligeledes i træningen efter at have været ukampdygtige de seneste måneder.

Derudover løbetrænede Morten Knudsen for sig selv. Den erfarne midtbanespiller har ikke været i aktion for klubben i indeværende sæson.

Vendsyssel FF ligger på en 10. plads i 1. division.