Vendsyssel-spiller skifter til konkurrenter

FODBOLD: Vendsyssel FF siger farvel til kantspilleren Lucas Jensen, der skifter transferfrit til den anden superliganedrykker, Vejle Boldklub.

Kantspilleren var en stor profil, da Vendsyssel FF for godt et år siden rykkede op i Superligaen, men især i foråret har der været langt mellem kampene for Lucas Jensen i den hvide trøje.

Lucas Jensen, der også tidligere har spillet i Hobro IK, har skrevet under på en kontrakt, der sender ham til Vejle frem til udgangen af år 2020.

Jacob Krüger, der er teknisk chef i Vejle Boldklub, siger følgende om tilgangen af den gennembrudsstærke kantspiller:

– Lucas Jensen er den kantprofil, vi har søgt efter til at forstærke truppen. Selvom han kun er 24 år, har han mere end syv års erfaring fra NordicBet LIGA og Superligaen med i bagagen. Som spiller er Lucas Jensen en klassisk højrekant. Han er gennembrudsstærk 1:1, har fart, slår gode indlæg, og så har han en god fysik, som gør ham robust i duellerne, siger Jacob Krüger til klubbens hjemmeside.

Mandag formiddag var Lucas Jensen for første gang på græs i Vejle.

– Jeg har hørt meget godt om VB, og så tænder klubbens ambitioner mig. Målet om oprykning til Superligaen tiltrak mig, og så har Vejle Stadion altid været et fedt sted at spille. Der er altid god stemning, og omgivelserne i Nørreskoven er perfekte. Nu glæder jeg mig til at trække i VB-trøjen og få det talstærke publikum over på min side, indleder Lucas Jensen.