Vendsyssel-spiller til tops i Indien

BADMINTON: Vendsyssel Elite Badmintons Beiwen Zhang strøg søndag helt til tops i India Open, da hun i finalen besejrede Pursala Sindhu, der frister en tilværelse som nummer fire på verdensranglisten.

Beiwen Zhang måtte ud i tre sæt for at besejre sin modstander, der endda var på hjemmebane, men efter en time og ni minutter lykkedes det for Vendsyssel-spilleren at vinde med cifrene 21-18, 11-21, 22-20.

Det er ubetinget karrierens største triumf for VEB-spilleren. India Open tilhører en kategori af turneringer, som Beiwen Zhang aldrig har vundet før. Hun har tabt en finale i Frankrig, men det er første gang, at hun prøver at stå øverst på medaljeskamlen.

Med sejren fulgte en præmiecheck på 26.250 dollars, hvilket svarer til 156.400 kroner. Det er også karrierens største pengepræmie til amerikaneren.

Beiwen Zhang er i gang med sin anden sæson i VEB, hvor hun - bortset fra en kamp, hvor hun blev skadet - er ubesejret i damesingle.