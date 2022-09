Vendsyssel-spiller ude i mange måneder

HJØRRING:Det så slemt ud, da Diego Montiel løb ind i et solouheld i udekampen mod SønderjyskE. Vendsyssels midtbanemand faldt pludselig til jorden i en situation, hvor han ikke umiddelbart var i karambolage med modspillere. Derfor kunne man allerede i sekunderne efter uheldet se Diego Montiels holdkammerater komme ilende til for at trøste svenskeren, der godt var klar over, hvad klokken havde slået.

Det står nu klart, at han er røget ind i en korsbåndsskade, som kommer til at holde ham væk fra banen i mange måneder.

- Det er først og fremmest synd for Diego. Han var netop kommet tilbage fra en anden skade, og jeg ved, hvor hårdt han har arbejdet for at blive sin første skade kvit. Derfor gør det ondt, at han nu er sat ud af spillet igen. Denne gang i en længere periode, siger Henrik Pedersen, der er ked af at måtte vinke farvel til Montiel for i første omgang resten af 2022.

- Det er indlysende, at vores bredde bliver betydeligt mere sårbar i forhold til pladserne på midtbanen. Det er afgørende for os, at vi kan skifte ud og bevare kvaliteten, som vi blandt andet kunne med Diego som en del af holdet. Nu hviler der et større ansvar på spillere som Bizoza, Victor Mpindi, Armenakas og Zander Hyltoft, siger Henrik Pedersen, der mister noget offensiv kreativitet med Diego Montiels skadesfravær.

- Vi mister noget offensiv kvalitet. Både i forhold til at skabe chancer og score mål. Diego er jo en af de spillere i truppen, der har offensive kvaliteter i forhold til at sætte andre op. Derudover var han begyndt at arbejde stenhårdt, hvilket også gjorde ham til et stort defensivt aktiv for os. Det er et slag for os, at vi ikke har ham til rådighed, konstaterer Henrik Pedersen.

Én ting er det sportslige hul, som skaden til Diego Montiel efterlader. Noget helt andet er den mentale udfordring, der nu venter den langtidsskadede VFF-spiller. Det er et element, som Henrik Pedersen er meget opmærksom på.

- Jeg har facetimet en del med ham for at vise, at vi er der for ham. Vi ved godt, at vi rent socialt også har en stor opgave i at holde ham ved godt mod i de kommende måneder. Det er aldrig sjovt, når du ikke er med ude på træningsbanen, for et fodboldhold lever af fælles oplevelser, og dem er du pludselig ikke en del af, når du er skadet, siger Henrik Pedersen.