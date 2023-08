Vendsyssel steg på toptoget med vital sejr i Hobro

Med tre sejre i sæsonens første tre kampe havde Hobro IK fået en fantastisk sæsonstart, men søndag måtte himmerlændingene sande, at heller ikke i Østerskoven bag hjemmebanen DS Arena vokser træerne ind i himmelen.

Med Ayo Simon Okosuns fremragende langskudsmål kort før tid tog Vendsyssel FF nemlig en 1-0-sejr og tre point med hjem fra Hobro.

- Det var en fantastisk fornemmelse at se bolden stryge i mål. Det er sådan et øjeblik, man lever for som fodboldspiller, så det var bare skønt. Vi spillede ikke særlig godt, men vi kæmpede røven ud af bukserne og blev belønnet for det, siger Ayo Simon Okosun.

I Hobro-lejren havde cheftræner Martin Thomsen til gengæld svært ved at forstå, at hans hold søndag var løbet ind i sæsonens første nederlag.

- Man kan tabe på mange måder. Det gør ondt at tabe, når man ikke præsterer godt, men det gør også ondt at tabe, når man præsterer godt, men ikke formår at udnytte sine muligheder og sit momentum.

- Det var det sidste, der var tilfældet i dag, for spørger man alle, der løb inde på banen i dag, tror jeg, at langt de fleste vil sige, at deres fornemmelse var, at Hobro var det bedste hold. Det kan man også se på mange af statistikkerne, men desværre ikke på de to cifre på måltavlen, konstaterer Martin Thomsen.

For Vendsyssel FF var resultatet til gengæld det mest opløftende. Nu har de to seneste kampe givet seks point på trods af, at der både spillemæssigt og i forhold til trupsammensætning stadig er arbejde forude.

- Vi er ikke, hvor vi skal være, men det er vigtigt, at vi skaber resultater, mens vi udvikler os. Vi må også give kredit til Hobro, der er dygtige, så det er bestemt ikke et nemt sted at spille. Det er tre rigtig dejlige point, siger Ayo Simon Okosun.

Skuffelsen var tydelig hos Hobro-spillerne efter nederlaget i lokalopgøret. Foto: Lars Pauli

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen har tidligere peget på manglen på en fysisk træner som en af forklaringerne på vendelboernes lidt besværlige sæsonstart.

- Det er svært at sige, om det er noget fysisk, eller hvad det er. Personligt føler jeg mig i god form, men vi har bare ikke fundet frem til det spil, vi gerne vil, og det har betydet, at vi har måttet løbe for mange unødvendige meter. Vi kæmper dog helt vildt, og det fortæller lidt om det sammenhold, vi har, siger Ayo Simon Okosun.

Søndagens sejr betyder også, at Vendsyssel stadig er helt med i kampen om de sjove placeringer. Der er kun tre point op til rækkens to tophold AaB og Kolding.

- Det er utrolig vigtigt, at vi skaber resultaterne, selv om det lige nu ikke er alt, der sidder i skabet. Den her række er så tæt, at det gælder om at komme med toget fra start, så det var tre fantastiske point, siger Ayo Simon Okosoun.

Vendsyssel-spillerne kunne juble over den anden sejr i træk, selv om der stadig er plads til spillemæssig forbedring. Foto: Lars Pauli

For Hobro betød søndagens nederlag, at man dumpede ned på tredjepladsen. Til gengæld kan himmerlændingene glæde sig over, at der stadig er hele ni point ned til Hillerød og Næstved på de to nedrykningspladser, som man først og fremmest orienterer sig imod.

- Vi står stadig et fint sted, men derfor er det også rigtig irriterende, at vi i det mindste ikke fik et point med herfra. Når vi ikke kan score, skal vi få lukket af og tage 0-0 med. Det her er fodbold, når det er hårdt, men det kunne også være værre, for vi var gode i dag, og det skal vi tage med videre, siger Martin Thomsen.