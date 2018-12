Vendsyssel stikker hånden i løveburet og lejer ung FCK-back

FODBOLD: Først står den på træningslejr i Mexico med U21-landsholdet i starten af januar, men derefter rejser 19-årige Mads Roerslev til Tyrkiet, hvor han iklæder sig Vendsyssel-trøjen på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Højrebacken er lejet i FC København, hvor han har fået sin fodboldopvækst og også sidenhen debut på klubbens førstehold.

– Mads Roerslev er en meget talentfuld forsvarsspiller, som har fået en solid uddannelse i FCK. Han har vist både gennem sin ungdomstid, hvor Mike Tullberg har et godt kendskab til ham fra U19-Ligaen, via kampe for FCK’s førstehold i Europa League-kvalen, samt på diverse ungdomslandshold, at han besidder et stort potentiale. Dette glæder vi os meget til at hjælpe med at forløse i Vendsyssel FF, siger cheftræner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse.

Mads Roerslev har 31 ungdomslandskampe samt en enkelt scoring på det rød-hvide CV og beskrives som en tilføjelse, der ikke er bange for at søge fremad i banens længderetning.

– Han har særligt offensivt nogle åbenlyse spidskompetencer med en god spilintelligens, teknik og en skarp indlægsfod, som vi glæder os til at få glæde af. Samtidigt er han en ung mand, som tager sit talent særdeles seriøst, hvilket passer rigtigt godt ind i vores kultur i Vendsyssel FF, fortæller Jens Berthel Askou videre i pressemeddelelsen.

Lejesvenden støder som sagt først til Vendsyssel-truppen den 20. januar under træningslejren i Tyrkiet.