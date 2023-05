Vendsyssel tabte sløj fodboldkamp

HJØRRING:Vendsyssel FF og Sønderjyske leverede en kamp, som kandiderer kraftigt til sæsonens mest urytmiske forestilling. Spilstop og boldtab var de to overordnede nøgleord for kampen, som Sønderjyske endte med at vinde 1-0.

Flere af de 844 tilskuere må undervejs have overvejet, om det var muligt at bruge tiden mere fornuftigt, end at se en kamp, der i den grad manglede kvalitet. Nok var Vendsyssel i store dele af kampen bedst spillende, men det var Sønderjyskes Emil Frederiksen, der scorede kampens eneste mål.

Der blæste en kraftig vind på tværs af banen i Hjørring, og den gjorde sin indflydelse gældende en kamp, der aldrig blev nogen større spillemæssig oplevelse for fodboldæstetikeren. Til gengæld var der god underholdning i form af en masse kaotiske situationer i begge felter og godt med chancer til begge mandskaber.

Vendsyssel indledte bedst, men Sønderjyske vågnede op til dåd efter 10 minutters dominans fra hjemmeholdet. Særligt Emil Frederiksen skulle ikke have meget plads hos gæsterne for at gøre sig bemærket, og han stod bag flere gode afleveringer, der skabte problemer i VFF-defensiven.

Omkring den halve time kunne Orri Oskarsson med rette føle sig snydt. Sønderjyske-angriberen scorede efter en stærk omstilling, men linjedommeren vinkede til alt held for Vendsyssel for en offside, som ikke var der.

Vendsyssel FF havde også et par situationer, som lugtede af mål, men her var det ikke dårligt dommerarbejde men egen uskarphed, der forhindrede en scoring. Blandt andet havde Oscar Buch en stor chance, som han sendte over mål, og Wessam Abou Ali blev tacklet i sidste sekund, da han var ved at slippe igennem.

Vendsyssel FF - Sønderjyske 0-1 (0-0) Fodbold, mænd

NordicBet Ligaen, oprykningsspil

Mål: 0-1 Emil Frederiksen (62. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup - Zander Hyltoft, Simon Okosun, Anton Søjberg (Carl Lange, 65. minut) - Tiemoko Konate (Terence Baya, 85. minut), Wessam Abou Ali, Oscar Buch (Mattias Jakobsen, 85. minut).

Advarsler: Tobias Anker, Mads Greve, Carl Lange Vendsyssel FF. Lukas Björklund, Luka Racic, Atli Barkarson, Sefer Emini, José Gallegos, Sønderjyske

Tilskuere: 844

Fem minutter efter pausen var Oscar Buch igen på spil. Han var tæt på at heade bolden i mål, men en fremragende redning fra Nicolai Flø gjorde, at stillingen fortsat var 0-0. Kort efter var det Tobias Anker og Simon Okosun, der i samme situation fik store chancer.

Sønderjyske præsenterede sig generelt ikke i noget, der mindede om en superliga-værdig udgave. Lige bortset fra Emil Frederiksen. Søren "evigglad" Frederiksens søn var et lys i mørket. Ligesom han i første halvleg var i stand til at levere indslag et niveau over alle andre på banen, så var han også mand for at byde ind med kvalitet, da han flot krøllede bolden i mål efter 62 minutters rod.

Målet gav Sønderjyske noget ro i spillet, mens Vendsyssels offensive intentioner nu var borte med blæsten. Carl Lange kom ind og forsøgte at genoplive VFF-offensiven, men den var død for resten af kampen. Dermed mister Vendsyssel sin status som ubesejret i oprykningsspillet, mens Sønderjyske holder liv i håbet om at indhente Hvidovre.

- Jeg er tilfreds med de fleste faser af vores spil. Jeg står med en fornemmelse af, at vi var det bedst spillende hold, men Sønderjyske havde den nødvendige skarphed i den eneste afslutning, som de havde efter pausen, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Han savnede noget kvalitet i sit eget holds afslutninger. Bolden kom nemlig ofte ind i Sønderjyskes felt, men i langt de fleste tilfælde skete der ikke noget videre.

- Vi skal blive bedre til at spille vores gode situationer til større chancer, og så skal vi blive bedre i vores afslutninger, hvis vi vil med op at spille med i toppen af 1. division, siger Henrik Pedersen, der påpeger, at han fortsat har tænkt sig at spille fuldt ud efter at vinde sine kampe, selvom der ikke er noget at spille for hos VFF.

- Jeg er sådan skruet sammen, at jeg vil vinde. Så skal vi have givet minutter til nogle af andre spillere, som vi gjorde med Oscar Buch og Anton Søjberg i dag. Thomas Christiansen og Mattias Jakobsen skal også nok få noget spilletid i de kommende kampe, siger Henrik Pedersen.