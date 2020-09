Vendsyssel tabte igen klart på Sjælland

FODBOLD:Heller ikke sæsonens andet besøg på Sjælland gav udbytte for Vendsyssel FF, der fredag aften tabte 0-3 til oprykkerne FC Helsingør.

For en uge siden tabte vendelboerne hele 0-6 hos Fremad Amager, så indtil nu er det kun blevet til de tre point, som tirsdagens 3-0-sejr over Hobro IK gav.

FC Helsingør - Vendsyssel FF 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Elijah Just (16. minut), 2-0 Jeppe Kjær (63. minut), 3-0 Anders Holst (79. minut) Vendsyssels opstilling (4-3-3): Kevin Ray Mendoza - Jeppe Svenningsen, Anders Bærtelsen, Andreas Kaltoft, Søren Henriksen - Jelle van der Heyden (Lasse Steffensen, 80. minut), Zander Hyltoft, Tobias Christensen (Jakob Hjorth, 80. minut) - Tiémoko Konaté, Ali Messaoud (Martin Dong, 80. minut), Henri Järvelaid VIS MERE

Kevin Ray Mendoza må tage sin del af skylden for, at Vendsyssel FF satte kurs mod et nyt nederlag efter 16 minutters spil i Helsingør.

Den nyindkøbte målmand forsøgte at gribe et indlæg fra højre side, men fik slet ikke ordentligt greb om bolden, der derfor faldt lige ned for fødderne af hjemmeholdets Elijah Just. Efter to forsøg fik han skubbet bolden i mål, mens Ray Mendoza forgæves appellerede for, at der var blevet begået frispark mod ham.

Bare fem minutter senere fik FC Helsingør igen bolden ind bag Vendsyssel-målmanden, men denne gang slap gæsterne med skrækken, da Jeppe Kjærs mål blev annulleret for offside.

En tam Vendsyssel-offensiv var tydeligvis mærket af afbud fra skadede Mikkel Agger, så i første halvleg var FC Helsingør langt tættere på 2-0, end gæsterne var på en udligning.

Kort før pausen fik Kevin Ray Mendoza dog revancheret sig lidt for fadæsen tidligere i halvlegen, da han diskede op med en flot parade på Elijah Justs forsøg, og derfor var Vendsyssel trods alt kun bagud 0-1 efter de første 45 minutter.

Vendsyssel FF fik anden halvlegs første gode mulighed, da Tiémoko Konaté blev sendt afsted i dybden. Ivorianeren overløb med lethed Helsingør-forsvaret, men vinklen blev for spids for Konaté, der sendte sin afslutning i sidenettet.

12 minutter inde i anden halvleg var Helsingørs Elijah Just i stedet tæt på at blive dobbelt målscorer.

Hans venstrebens afslutning var på vej til at snige sig ind i det lange målhjørne, men Kevin Ray Mendoza blev Vendsyssels redningsmand, da han akkurat fik viftet bolden til hjørnespark.

Efter 63 minutters spil sprællede Kevin Ray Mendoza dog forgæves. Helsingørs Jeppe Kjær blev spillet alene med Vendsyssel-målmanden, og med et fladt spark fordoblede han den nordsjællandske føring.

Vendsyssel kunne have fået fornyet håb om point fem minutter senere, da Ali Messaoud kom først på et fladt indlæg fra Henri Järvelaid, men hollænderen styrede sin afslutning over mål.

Et kvarter før tid kom gæsterne endnu tættere på en reducering, men igen var marginalerne imod, da Andreas Kaltofts hovedstødsforsøg sneg sig lige forbi mål.

Med 11 minutter tilbage blev lyset i stedet endegyldigt slukket for Vendsyssel FF. Et frispark fra Anders Holst blev afrettet af Tiémoko Konaté og efterlod Kevin Ray Mendoza helt chanceløs i målet.

Vendsyssel FF's næste opgave er på fredag, hvor Kolding kommer på besøg i Hjørring.