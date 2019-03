Vendsyssel tabte på sent frisparksmål

Vendsyssel skulle søndag forsøge at spille sig til point for fjerde kamp i træk, men det lykkedes de ikke med, da de måtte se sig slået på en sen FC Nordsjælland scoring på direkte frispark af Andreas Skov Olsen.

Vendelboerne startede med deres defensive udgangspunkt langt tilbage på banen og lod FC Nordsjælland køre bolden rundt. Dermed var det op til Jon Thorsteinsson og Tiémoko Konaté, at udnytte de kontrastød som de fik.

Godt et kvarter inde i opgøret fik Tiémoko Konaté bolden på et indkast på kanten af feltet. Han afdriblede et par mand, men blev tacklet lige i skudøjeblikket.

I denne anden ende tog højrebacken Karlo Bartolec et løb op i banen, modtog bolden, og lagde et indlæg ind i boksen, som bare manglede en Nordsjælland tå, men den sejlede akkurat forbi alle i feltet.

Fem minutter før pausefløjt driblede Andreas Skov Olsen forbi Andreas Kaltoft i højre side og spillede bolden ind til Mikkel Damsgaard i det lille feltet, som trykkede af med det samme, men Sander Fischer reddede Vendsyssel med en glidende blokering, så bolden hoppede udover baglinjen.

De to hold gik til pause uden at sende speakeren på arbejde i en meget chancefattig første halvleg uden et reelt skud på mål.

To minutter efter pausen fik Jon Thorsteinsson en gylden mulighed for at bringe værterne i front. Tiémoko Konaté slog bolden ind i feltet til den fremadstormende islænding, men Thorsteinsson fik ikke ordentligt træf på bolden med hovedet.

En time inde i opgøret var Mikkel Damsgaard endnu engang tæt på. Han tog et træk ind i banen og sendte en farlig afslutning mod mål, men Michael Tørnes hev en fremragende redning frem.

Minuttet efter var det Jon Thorsteinsson, som kom alene igennem, men han blev hårdt presset i sin afslutning, og det blev derfor en forkølet afslutning, som gik til hjørne. På hjørnesparket var Andreas Kaltoft tæt på, men fra tæt hold fik han slet ikke den nødvendige kraft på sit hovedstød.

Anden halvleg var en meget mere begivenhedsrig affære. FCN havde en god mulighed på frispark, men Karlo Bartolecs forsøg sad lige på Michael Tørnes.

Nordsjælland fik endnu engang chancen på et frispark. Denne gang var det unge Andreas Skov Olsen, som sparkede. Og det gjorde han flot, for Skov Olsen satte den ind nederst i det lange hjørne.

Et minut før tillægstiden fik Søren Henriksen muligheden for at bringe balance i regnskabet, men afslutningen var ikke af samme kvalitet, som det indlæg han fik serveret.

Det lykkedes Vendsyssel at lægge et lille tryk, men ikke at score et pointgivende mål. Derfor tager Vendsyssel 22 point med i nedrykingsspillet, mens FC Nordsjælland er klar til mesterskabsspillet.