Vendsyssel tabte til mestrene

BADMINTON:De forsvarende danske mestre fra Skælskør-Slagelse var for stor en mundfuld for Vendsyssel Elite Badminton (VEB), der torsdag aften indkasserede sæsonens første nederlag i Badmintonligaen.

Vendelboerne tabte holdkampen 3-6, men fik dog dermed tre point med hjem, mens værterne tog de resterende ni point.

Skælskør-Slagelse - Vendsyssel Elite Badminton 6-3 1. mixeddouble: Kim Astrup Sørensen og Selena Piek - Robin Tabeling og Christinna Pedersen 16-21, 21-14, 21-13 2. mixeddouble: Marc Caljouw og Olga Morozova - Jacco Arends og Cheryl Seinen 18-21, 21-10, 21-16 1. damesingle: Evgeniya Kosetskaya - Kirsty Alison Gilmour 11-21, 21-15, 21-11 2. damesingle: Ashwathi Pillai - Debora Jille 13-21, 21-11, 21-17 1. herresingle: Toby Penty - Jan Ø. Jørgensen 17-21, 16-21 2. herresingle: Luis Enrique Penalver - Victor Svendsen 19-21, 27-25, 21-18 damedouble: Olga Morozova og Evgeniya Kosetskaya - Christinna Pedersen og Cheryl Seinen 19-21, 18-21 1. herredouble: Kim Astrup Sørensen og Marc Caljouw - Robin Tabeling og Jacco Arends 21-0, 21-0 2. herredouble: Jakob Stage og Luis Enrique Penalver - Zvonimir Durkinjak og Victor Svendsen 16-21, 8-21 VIS MERE

En af sommerens markante nyerhvervelser i Vendsyssel er herresinglen Jan Ø. Jørgensen, der åbnede sæsonen med et nederlag i kampen mod AB Aarhus, men torsdag aften leverede han en af tre sejre til VEB, da han slog Toby Penty i to sæt. De to øvrige Vendsyssel-sejre blev sikret af Christinna Pedersen og Cheryl Seinen i damedouble og af herredoublen med Zvonimir Durkinjak og Victor Svendsen.

De tre point i Skælskør betyder, at Vendsyssel Elite Badminton har samlet 13 point i sæsonens to første kampe. Næste opgave er en hjemmekamp mod Greve 28. oktober.