Vendsyssel tabte til topholdet og fik topscorer skadet

FODBOLD:Vendsyssel FF løb fredag aften ind i det andet hjemmebanenederlag i træk, da Nordicbet Ligaens tophold Vejle Boldklub vandt 2-0 i Hjørring.

Og det var et helt rimeligt udfald efter en kamp, hvor Vejle havde chancer til meget mere end de to scoringer.

Vendsyssel FF er havnet i ingenmandsland midt i Nordicbet Ligaen, mens Vejle fredag aften til gengæld endegyldigt kunne sikre sig oprykningen til 3F Superligaen, og det kunne ses på Nord Energi Arena, hvor Vendsyssel nærmest var reduceret til statister i de første 45 minutter.

Vejle skabte til gengæld chance på chance, og allerede efter fire minutters spil burde den tidligere Vendsyssel-spiller Lucas Jensen have scoret, da han blev spillet helt fri foran mål, men Mads Sylvan, der igen vikarierede i Vendsyssel-målet som følge af skader til de to foretrukne målmænd Peter Friis Jensen og Nicolai Flø, kom i vejen for afslutningen.

Næste store chance tilfaldt Vejles Kjartan Finnbogason, der efter 36 minutters spil headede bolden på overliggeren efter et hjørnespark.

To minutter senere var det anfører Jacob Schoops tur til at heade på stolpen, inden Kjartan Finnbogason rundede første halvleg af med at brænde endnu en stor hovedstødschance.

Anden halvleg begyndte til gengæld med en fin mulighed til hjemmeholdet, men Wessam Abou Ali fik ikke ordentligt træf på sin afslutning, som ikke var noget problem for Vejle-målmanden.

Kort efter fik gæsterne dog prikket hul på bylden. Arbnor Mucollis hjørnespark blev snittet videre af Sergiy Gryn, og så kunne Juhani Ojala heade Vejle foran.

Efter 57 minutter var Vendsyssel til gengæld også lidt nærgående efter en dødbold. Jakob Blåbjergs lange indkast blev forlænget videre til Emmanuel Ogude, der på akrobatisk vis fik afsluttet, men dog måtte se bolden gå et pænt stykke over mål.

Efter 63 minutter var Emmanuel Ogude til gengæld heldig med, at han ikke blev sendt tidligt i bad.

Nigerianeren bar rundt på en advarsel fra første halvleg, da han kom alt for sent i en duel med Vejles Ylber Ramadani, men til Vendsyssels held lod dommer Patrick Remon Gammelholm Ogude slippe.

Et kvarter før tid fik Vendsyssel så også aftenens hidtil bedste mulighed for at udligne.

Energiske Morten Knudsen nåede bolden på baglinjen og lagde den ind foran mål, hvor Ali Messaouds afslutning dog blev blokeret, så den var barnemad for Vejle-målmand Indy Groothuizen.

Kort efter blev det i stedet 2-0 til Vejle efter en stor fejl fra Vendsyssel-målmand Mads Sylvan.

Wahid Faghir afsluttede fra en spids vinkel, og det burde ikke have noget problem for Sylvan, der dog på forunderlig vis fik fumlet bolden i mål.

I kampens tillægstid havde Wessam Abou Ali et nærgående hovedstød, som dog blev reddet af Vejle-målmanden og for at gøre ondt værre slog AaB-lejesvenden hovedet i situationen, så han måtte hjælpes fra banen.

Vendsyssel FF har nu tre kampe tilbage i denne sæson. Næste opgave er på tirsdag i Viborg.