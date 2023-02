Vendsyssel tæt på transferfri kantspiller

HJØRRING:Tirsdag aften til midnat lukkede fodboldens transfervindue, men der er stadig mulighed for at skrive kontrakt med transferfrie spillere, og det er Vendsyssel FF godt i gang med at udnytte onsdagen til.

1. divisionsklubben har allerede offentliggør, at man har skrevet kontrakt med den engelske målmand Jared Thompson, og ifølge Nordjyskes oplysninger er det er spørgsmål om tid, før vendelboerne også præsenterer en kantspiller.

Det drejer sig om 25-årige Oscar Buch, der senest har spillet for HB Køge, og som tidligere har optrådt for Hvidovre og Roskilde. Den højrebenede kant står noteret for knap 100 kampe i landets næstbedste række.

Oscar Buch skulle lige nu være på vej til Tyrkiet for at slutte sig til Vendsyssels træningslejr.

Tirsdag - på transfervinduets sidste dag - solgte vendelboerne midtbanespilleren Parfait Bizoza til Lyngby, mens man købte Ayo Simon Okosun i OB.

Tidligere har man sendt Ronnie Schwartz og Lukas Jonsson ud af butikken og tilknyttet forsvarsspilleren Fabrice Mezama.