Vendsyssel tager afsked med to spillere

FODBOLD:Når Vendsyssel FF sparker sæsonen i gang i 1. division, bliver det uden Thomas Oude Kotte og Mads Sylvan. Klubben skriver nemlig på deres Facebook-side, at de to spillere forlader Vendsyssel grundet kontraktudløb.

Mens forsvarsspilleren Oude Kotte har været en af de bærende spillere for Vendsyssel, har der været længere til spilletid for reservemålmanden Mads Sylvan Jensen, som nu skal finde nye græsgange.

Derudover ser det ud til, at Christoffer Boateng også forlader Vendsyssel inden sæsonstarten.

Hjørring-klubben endte på en ottendeplads i Nordicbet Ligaen i den netop forgangne sæson. Her kvalificerede den tidligere superligaklub sig altså ikke til oprykningsspillet og var således en del af kampen for at undgå nedrykning.