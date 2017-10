Vendsyssel tog forventelig sejr

FODBOLD: På trods af talrige chancer blev det bare til to mål, da Vendsyssel FF havde besøg af bundproppen i 1. divison på Spar Energi Arena søndag eftermiddag, hvor det blev til en 2-0 sejr til vendelboerne.

Det var ikke en selvfølgelig sejr for nordjyderne, som har kæmpet med stabiliteten, senest demonstreret da de tabte mod bundholdet fra Brabrand.

Formodentlig med det i mente kæmpede gæsterne fra Skive ihærdigt og lykkedes med at få Nikolai Flø til at flytte sig få gange, men ellers blev de 90 minutter reelt spillet på en enkelt banehalvdel.

Allerede i 7. minut skød Vendsyssels Jeppe Illum første gang mod målet. Den ramte dog lige præcis over stolpen. Publikum nåede dog dårligt at føle sig snydt, før Illum igen i 10. minut var på spil. Denne gang sendte han bolden ind foran mål, hvor den ramte Michael Anderson, som resolut knaldede den i netmaskerne, og så stod der 1-0 til nordjyderne.

Herefter nåede skibonitterne kun lige at snitte målfeltet hos værterne, som fik gang i rigtig mange gode ting, men uden at komme til egentlig afslutning. Det gav skibonitterne kortvarigt nyt håb, og de lykkedes med at få bolden over midten et par gange, hvorefter hjemmeholdet igen demonstrerede, hvorfor der er så langt imellem de to hold i tabellen.

Hjemmeholdet byggede fortsat op til mål efter mål, og i det 31. minut fik Jeppe Illum chancen på straffe, men stillingen forblev den samme.

Værterne formåede dog at holde et højt pres på modstanderne, mens de dog kæmpede lidt med at ramme indenfor målstolperne.

Anden halvleg startede som den første sluttede, med et Vendsyssel-hold som selvsikkert bevægede sig ind i modstanderens målfelt uden for alvor at få truet målet.

I 56. minut lykkedes det Ninos Gouriye at sende et langhug ind ved foden af den ene opstander, og dermed belønnedes de mange anstrengelser foran skibonitternes må.

Da kampen ramte sit 90. minut var stillingen den samme på trods af, at stort set alle spillere fra Vendsyssel i kampens løb forsøgte at ramme målet med blandet held.

Det er dog de tre point, der tæller, og dem var nordjyderne i hvert fald sikre på stort set hele kampen igennem.